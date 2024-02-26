В Україну вривається справжня весна: де потеплішає до майже 20 градусів

Через потепління у двох областях України можуть зійти великі снігові лавини, там оголосили 3 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 27 лютого / фото: pixabay

Погода в Україні 27 лютого буде місцями сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого / фото: ventusky

Погода 27 лютого

В Україні 27 лютого буде сухо та без опадів. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура в західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла, на Одещині та в Криму до 14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 27 лютого в деяких областях буде дощ. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -4...+4 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого / фото: meteoprog

Погода 27 лютого у Києві

У Києві 27 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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