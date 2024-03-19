Потепління увірветься в Україну: синоптик назвала дату по-справжньому весняної погоди

В Україні потеплішає уже через кілька днів, але перед цим на українців ще чекають дощ з мокрим снігом.

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Погода в Україні – скоро відбудеться потепління/ unsplash.com

Погода в Україні стане теплішою уже через кілька днів – температура повітря почне підійматися з четверга, 21 березня. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

Але перед потеплінням на українців ще чекають дощі, а подекуди і з мокрим снігом.

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"20-го березня в більшості областей України очікується дощ, часом із мокрим снігом. Лише в східній частині опади малоймовірні", – розповіла синоптик.

У середу, 20 березня, упродовж дня температура повітря особливо не зміниться – вона становитиме від +5 до +9 градусів. У східних областях, в Криму та на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть від +8 до +12 градусів.

У Києві в середу буде йти дощ, упродовж дня буде близько +5 градусів.

"З 21-го березня почне теплішати, вихідні будуть гарними", – додала синоптик.

Погода в Україні 20 березня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що сніг і дощ накриють Україну – синоптик сказав, де чекати негоди. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень – з 18 по 24 березня. Практично кожного дня упродовж тижня в Україні будуть йти дощі, а в деяких областях – ще й мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що на Україну налетить шторм – регіони засипатиме снігом, буде скажений вітер. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності в Івано-Франківській області. Там можуть зійти снігові лавини.

Нагадаємо, скоро країну накриє магнітна буря – шторм "вріже" одразу з 6-бальною потужністю. Очікується, що нова магнітна буря увірветься в Україну вже 20 березня.

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