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В Україні оголосили штормове попередження: будуть град, шквали, грози і дощі

Ангеліна Підвисоцька
7 червня 2024, 19:37оновлено 7 червня, 20:15
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Синоптики попереджають про те, що пориви вітру в Україні будуть 15-20 м/с.
гроза, погода
Прогноз погоди в Україні на 8 червня / фото: pexels

Погода в Україні 8 червня дощовою та грозовою. Також прогнозують град та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Через негоду у багатьох областях оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що на вихідних буде спекотно. Вночі буде свіже повітря. Водночас у багатьох областях будуть грозові дощі. У Києві буде висока ймовірність дощу та грози.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

В Україні оголосили штормове попередження: будуть град, шквали, грози і дощі
Прогноз погоди в Україні на 8 червня / фото: ventusky

Погода 8 червня

В Україні 8 червня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують грозові дощі в центральних і більшості південних областей. Також очікуються град та шквали. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, будуть сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

град
Прогноз погоди в Україні на 8 червня / фото: Главред

"Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, на півдні та сході країни до 31°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +30

За даними meteoprog, 8 червня в Україні буде спекотно, але очікується дощ. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+30 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+23 градусів.

В Україні оголосили штормове попередження: будуть град, шквали, грози і дощі
Прогноз погоди в Україні на 8 червня / фото: meteoprog

Погода 8 червня у Києві

У Києві 8 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні оголосили штормове попередження: будуть град, шквали, грози і дощі
Прогноз погоди в Україні на 8 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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