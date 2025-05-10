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В Україні вирує масштабна магнітна буря: які регіони під найбільшою загрозою

Даяна Швець
10 травня 2025, 08:50
152
Буря може негативно впливати на самопочуття, особливо у людей з хронічними хворобами, осіб похилого віку, вагітних та дітей.
В Україні вирує масштабна магнітна буря: які регіони під найбільшою загрозою
Якою буде магнітна активність 10 травня/ ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

  • 10 травня магнітосфера Землі буде збудженою, хоча суттєвих бур не очікується
  • Найбільший вплив бурі відчують північні та центральні області України

У суботу, 10 травня, хоча значних магнітних бур не прогнозується, Земна магнітосфера залишатиметься у стані підвищеної активності після того, як 8 травня країну атакувала посилена буря. Про це інформує Главред з посиланням на ресурс Meteoprog.

Прогнозується, що сьогодні геомагнітна активність сягатиме рівня 3,67 за шкалою К-індексу, що відповідає "жовтому" рівню.

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Буря, яка розпочалась, поступово слабшає, і вже після обіду очікується нормалізація геомагнітного фону. Однак варто тримати в голові, що прогнози магнітних бур є орієнтовними, і їх інтенсивність може дещо відрізнятися.

Які регіони України під загрозою?

Найбільше впливу зазнають північні та центральні частини України. Особливо слід звернути увагу мешканцям Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей, де можливі зміни атмосферного тиску та електромагнітного поля.

Чим небезпечний жовтий рівень бур?

Вплив магнітних бур є індивідуальним. Деякі люди можуть взагалі не відчувати жодних змін, тоді як інші можуть бути більш чутливими навіть до слабких бур. Деякі наслідки все ж можливі, особливо для метеочутливих людей та осіб з певними хронічними захворюваннями:

  • Погіршення самопочуття: Можуть спостерігатися головний біль, запаморочення, слабкість, втома, сонливість або безсоння, перепади настрою, дратівливість, зниження концентрації уваги.
  • Вплив на серцево-судинну систему: Можливі коливання артеріального тиску, прискорене серцебиття.
  • Загострення хронічних захворювань: У людей із серцево-судинними захворюваннями, мігренню, артритами та іншими хронічними станами можливе погіршення симптомів.
В Україні вирує масштабна магнітна буря: які регіони під найбільшою загрозою
Вплив магнітних бур / Інфографіка: Главред

На рівні жовтої магнітної бурі суттєвих збоїв у роботі супутникових систем, радіо- та мобільного зв’язку зазвичай не відбувається. Однак, можуть спостерігатися незначні перешкоди або флуктуації сигналів.

Тому, хоча жовтий рівень магнітної бурі не є критично небезпечним, метеочутливим людям варто бути уважнішими до свого самопочуття в цей період та, за необхідності, вживати заходів профілактики.

Нещодавно також повідомлялося, про тне, що на Сонці зафіксовано потужне виверження - чи варто чекати геомагнітних бур.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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