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В Україні лютуватиме циклон "Anett": які області накриють дощі з грозами 14-15 вересня

Руслана Заклінська
13 вересня 2024, 18:43
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Під впливом циклону "Anett" на вихідних в Україні очікується значне погіршення погодних умов, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.
В Україні лютуватиме циклон 'Anett': які області накриють дощі з грозами 14-15 вересня
Прогноз погоди в Україні на 14-15 вересня / Фото: pixabay.com

На вихідних в різних регіонах Україні різнитиметься погода. У західних областях під впливом циклону "Anett" прогнозується суттєве погіршення погодних умов. Пройдуть сильні дощі, а температура повітря відчутно знизиться. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

За його словами, в інших регіонах країни збережеться аномально тепла погода, переважно без опадів. У південно-східній частині України буде вітряно, в акваторії Азовського моря можливі шторми.

Погода в Україні в суботу

У західних областях

На заході України очікується дощова погода, місцями грози. Вночі та вранці можливі тумани. На Закарпатті, Прикарпатті, Буковині та у Карпатах сильні дощі. Вночі та вранці можливий туман. Вітер східний, 7-12 м/с, з поривами до 20 м/с. На Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

відео дня

Температура вночі коливатиметься від +12 до +17 °C, вдень від +15 до +20 °C. На Закарпатті температура знизиться до +8…+13 °C вночі, а вдень до +13…+18 °C.

У північних областях

На півночі України буде хмарно з проясненнями, вночі можливі незначні дощі. Вдень переважно без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі +13…+18 °C, вдень підніметься до +25…+30 °C.

У центральних областях

У центральних областях України день пройде без опадів з мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі опуститься до +15…+20 °C, вдень становитиме +26…+31 °C.

У південних областях

На півдні України та у Криму в суботу прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише на Одещині можливі дощі з грозами.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +18…+23 °С, вдень +27…+32 °С, на Одещині +24…+29 °С.

У східних областях

На сході України також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +14…+19 °С, вдень +26…+31 °С.

В Україні лютуватиме циклон 'Anett': які області накриють дощі з грозами 14-15 вересня
Погода в Україні 14 вересня / Фото: meteoprog.com

Погода в Україні у неділю

У західних областях

У неділю, 15 вересня, у західних областях України утримається нестійка та дощова погода. Подекуди пройдуть сильні опади з грозами. погода з дощами і грозами, сильні опади можливі на Закарпатті.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний, 5-10 м/с. Температура вночі +11…+16 °С, вдень +17…+22 °С, на Закарпатті вночі +8…+13 °С, вдень +13…+18 °С.

У північних областях

У північних регіонах у неділю буде переважно без опадів, лише на Київщині можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +14…+19 °С, вдень +24…+29 °С.

У центральних областях

У центрі України очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Проте у західній частині Черкаської та Кіровоградської областей можливі невеликі дощі та грози.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі +15…+20 °С, вдень +25…+30 °С.

У південних областях

На півдні України та у Криму в неділю буде хмарно з проясненнями. На Одещині та Миколаївщині можливі дощі з грозами, на решті території регіону без опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, у Приазов’ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі впаде до +16…+21 °С, вдень підніметься до +22…+27 °С, у Херсонській області до +31 °С.

У східних областях

На сході Украхни день пройде без опадів з мінливою хмарністю. Вітер східний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С.

В Україні лютуватиме циклон 'Anett': які області накриють дощі з грозами 14-15 вересня
Погода в Україні 15 вересня / Фото: meteoprog.com

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на вихідних в Україні очікується сильний вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду. Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в більшості областей буде тепла погода. Наступного тижня погода в Україні буде переважно ясною та теплою.

Також 13 вересня в Одесі помітили величезний смерч неподалік берегової лінії. У місті оголосили штормове попередження на завтра. Синоптик Наталія Діденко зазначила, що в Україні тримається тепла погода, тоді як в центрі та заході Європи вже панує холод і сильні дощі.

За даними Укргідрометцентру, на вихідних 14-15 вересня погода в Україні буде дощовою. Удень температура повітря становитиме +26...+28 градусів, уночі буде значно прохолодніше - стовпчики термометрів не піднімуться вище +18 градусів.

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