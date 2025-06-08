Жовтий рівень небезпеки в Києві: дізнайтеся про контакти екстрених служб на випадок НП

Київська влада попередила про грозу та закликала громадян бути обережними до ранку 9 червня.

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Синоптики попередили про негоду в Києві та області / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У Києві та області оголосили жовтий рівень небезпеки

Грозу прогнозують до кінця доби 8 червня і вночі 9 червня

Мешканців просять не перебувати біля дерев і щитів

У столиці та на Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу, яка триватиме до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня. Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

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"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза... І рівень небезпечності, жовтий", — зазначили в КМДА.

Фахівці застерігають мешканців не перебувати поруч із рекламними щитами, лініями електропередач, великими деревами, а також не паркувати біля них автомобілі.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій діють наступні контакти:

підтоплення дороги чи тротуарів — диспетчерська КК "Київавтодор": 044 284 74 19;

падіння дерев чи зламані гілки — аварійно-диспетчерська служба КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18;

загроза життю через падіння дерев чи гілок — рятувальники: 101 або 044 430 37 13 (КАРС);

у разі травмування людей — 103;

несправність світлофорів або дорожніх знаків — ЦОДР: 050 387 35 42.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде спека +37 і грозові зливи з градом – Україну накриває небезпечна погода. У деяких областях буде неймовірно спекотна погода, а частину регіонів накриють грозові зливи й град і будуть шквалисті пориви вітру.

Також раніше повідомлялося, коли в Україні різко знизиться температура – стала відома дата похолодання. Після спеки в Україні суттєво знизиться температура повітря – синоптикиня сказала, коли це станеться.

Нагадаємо, в Україні раптово зміниться погода – від пекельних +34 до прохолодних +15. Погода в Україні 7 червня місцями буде дощовою та грозовою.

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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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