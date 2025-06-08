Жовтий рівень небезпеки в Києві: дізнайтеся про контакти екстрених служб на випадок НП

Коротко:
- У Києві та області оголосили жовтий рівень небезпеки
- Грозу прогнозують до кінця доби 8 червня і вночі 9 червня
- Мешканців просять не перебувати біля дерев і щитів
У столиці та на Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу, яка триватиме до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня. Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза... І рівень небезпечності, жовтий", — зазначили в КМДА.
Фахівці застерігають мешканців не перебувати поруч із рекламними щитами, лініями електропередач, великими деревами, а також не паркувати біля них автомобілі.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій діють наступні контакти:
- підтоплення дороги чи тротуарів — диспетчерська КК "Київавтодор": 044 284 74 19;
- падіння дерев чи зламані гілки — аварійно-диспетчерська служба КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18;
- загроза життю через падіння дерев чи гілок — рятувальники: 101 або 044 430 37 13 (КАРС);
- у разі травмування людей — 103;
- несправність світлофорів або дорожніх знаків — ЦОДР: 050 387 35 42.
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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)?
Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.
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