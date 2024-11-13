Влупить -6 і буде сильний сніг: синоптики приголомшили прогнозом погоди

У багатьох областях України будуть снігопади. Такі опади очікуються навіть у столиці.

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Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Де температура повітря опуститься до -2 градусів

У яких областях буде сніг та ожеледиця

Де синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні 14 листопада буде сніжною та морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у Києві завтра буде перший сніг, водіям слід бути обережними.

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У північних, центральних та східних областях може бути налипання мокрого снігу та ожеледиця. На півдні країни очікується дощ.

Хто така Наталка Діденко / Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / фото: ventusky

Погода 14 листопада

В Україні 14 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують сніг у Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті. На півдні країни прогнозують дощ та туман. У західних областях очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"У південній частині невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°. На решті території невеликі опади переважно у вигляди мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень без опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 14 листопада в Україні буде снігова погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+9 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Волинській областях. Там температура повітря опуститься до -4...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / фото: meteoprog

Погода 14 листопада у Києві

У Києві 14 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з дощем. Вітер у цей день буде переважно західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі та вдень близько 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Укргідрометцентр також інформував, що Україну скоро атакує зимова погода.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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