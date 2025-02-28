Україну накриє атмосферний фронт: у яких областях будуть сніг і дощ

Температура повітря у низці областей впаде до -9 градусів, а в деяких регіонах потепліє до +7 градусів.

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Погода в Україні - Україну накриє атмосферний фронт/ фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні 1-2 березня

У яких областях будуть опади

Погода в Україні у вихідні, 1 і 2 березня, буде визначатися атмосферним фронтом, який перетинатиме територію нашої держави. Внаслідок цього будуть йти дощ і мокрий сніг.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що опади переміщуватимуться впродовж суботи-неділі від західних областей у східному напрямку.

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Не буде опадів лише у східних областях, проте там буде хмарно.

Температура повітря вночі буде триматися на рівні близько нуля, на заході буде 0…+4 градуси, у східній частині -2…-9 градусів.

У денні години 1 та 2 березня погода буде найтеплішою у західних областях, там очікується +2…+7 градусів.

Найнижча температура буде на сході, 1 березня стовпчики термометрів показуватимуть -2…-5 градусів, 2 березня 0…-4 градуси.

На решті території упродовж дня суботи-неділі буде +1…+5 градусів.

Погода в Україні 1 березня/ meteoprog

Погода в Україні 2 березня/ meteoprog

Погода в Києві 1-2 березня

У Києві 1 березня пройде мокрий сніг, 2 березня обійдеться просто щільною хмарністю.

Температура повітря 1 березня упродовж дня коливатиметься в межах +1…+3 градусів, у неділю потеплішає до +3…+5 градусів.

"На наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами", – додала Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мокрий сніг і дощ накриють частину областей – в Україну вривається циклон Reiner. У п’яти областях вдарять морози -10…-15 градусів і буде сильний вітер.

Також раніше повідомлялося, що весна почнеться вчасно – якою буде погода в Україні в березні 2025 року. Березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози, прогнозує синоптик.

Нагадаємо, потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні – як вона вплине на здоров’я. Магнітна буря досягнула свого піку. Стало відомо, коли вона піде на спад.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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