Україну накриє атмосферний фронт: у яких областях будуть сніг і дощ

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 1-2 березня
- У яких областях будуть опади
Погода в Україні у вихідні, 1 і 2 березня, буде визначатися атмосферним фронтом, який перетинатиме територію нашої держави. Внаслідок цього будуть йти дощ і мокрий сніг.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що опади переміщуватимуться впродовж суботи-неділі від західних областей у східному напрямку.
Не буде опадів лише у східних областях, проте там буде хмарно.
Температура повітря вночі буде триматися на рівні близько нуля, на заході буде 0…+4 градуси, у східній частині -2…-9 градусів.
У денні години 1 та 2 березня погода буде найтеплішою у західних областях, там очікується +2…+7 градусів.
Найнижча температура буде на сході, 1 березня стовпчики термометрів показуватимуть -2…-5 градусів, 2 березня 0…-4 градуси.
На решті території упродовж дня суботи-неділі буде +1…+5 градусів.
Погода в Києві 1-2 березня
У Києві 1 березня пройде мокрий сніг, 2 березня обійдеться просто щільною хмарністю.
Температура повітря 1 березня упродовж дня коливатиметься в межах +1…+3 градусів, у неділю потеплішає до +3…+5 градусів.
"На наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, мокрий сніг і дощ накриють частину областей – в Україну вривається циклон Reiner. У п’яти областях вдарять морози -10…-15 градусів і буде сильний вітер.
Також раніше повідомлялося, що весна почнеться вчасно – якою буде погода в Україні в березні 2025 року. Березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози, прогнозує синоптик.
Нагадаємо, потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні – як вона вплине на здоров’я. Магнітна буря досягнула свого піку. Стало відомо, коли вона піде на спад.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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