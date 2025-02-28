Будуть сніг, дощ і туман: в Україні різко зміниться погода

Синоптик попередив про різкі зміни в погодних умовах у перші два дні весни.

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Погода в Україні - будуть сніг, дощ і туман/ фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні 1 і 2 березня

У яких областях будуть мокрий сніг і дощ

Погода в Україні у вихідні, 1 і 2 березня, відзначиться підвищенням температури повітря і невеликими опадами у вигляді мокрого снігу. Місцями також будуть дощі.

Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що через надходження на територію нашої держави теплого та вологого повітря із заходу у перші дні березня погода буде переважно хмарною, з невеликим снігом та дощем.

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Також він попередив, що можливі тумани і налипання мокрого снігу.

Погода в Україні 1 березня

У західних областях

У західних областях вночі очікується мокрий сніг, часом з дощем, вдень без істотних опадів. Подекуди туман, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +3…+8.

У північних областях

У північних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройде сніг та мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 градусів, на Сумщині до -10 градусів; вдень -3...+2.

У центральних областях

У центральних областях України переважно без опадів, лише на заході Черкаської та Кіровоградської областей вдень пройде невеликий сніг/ мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні -2...-7 градусів, вдень 0...+5.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише на Одещині вдень очікується дощ із мокрим снігом. Подекуди можливий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, вдень +2...+7.

У східних областях

У східних регіонах країни очікується прохолодна та суха погода. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі прогнозується в межах -8...-13 градусів, вдень -4...+1.

Погода в Україні 1 березня/ meteoprog

Погода в Україні 2 березня

У західних областях

У західних областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями з дощем. У Карпатах очікується помірний снігопад. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градуси, вдень -1...+4.

У північних областях

У північній частині країни місцями відзначатиметься невеликий сніг, мокрий сніг, вдень з дощем. Можливий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважатиме південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень +1...+6.

У центральних областях

У центральних регіонах України вночі місцями очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах 0...-5 градусів, вдень +1...+6

На півдні України

У південній частині країни місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, на Одещині помірні опади. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +2...+7.

У східних областях

У східних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, вдень -2...+3.

Погода в Україні 2 березня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мокрий сніг і дощ накриють частину областей – в Україну вривається циклон Reiner. У п’яти областях вдарять морози -10…-15 градусів і буде сильний вітер.

Також раніше повідомлялося, що весна почнеться вчасно – якою буде погода в Україні в березні 2025 року. Березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози, прогнозує синоптик.

Нагадаємо, потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні – як вона вплине на здоров’я. Магнітна буря досягнула свого піку. Стало відомо, коли вона піде на спад.

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