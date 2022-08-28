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Україну чекає сильний снігопад і похолодання: синоптики озвучили неприємний прогноз на осінь

28 серпня 2022, 19:42

Погода в другій половині осені буде нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні очікується тепла і посушлива в перший місяць осені.

Як повідомляють фахівці Українського гідрометеорологічного інституту за підтримки Українського гідрометцентру і Наталія Птуха, середня, за сезон температура повітря може бути на один градус вище, ніж в останні десятиліття.

"Тепла суха погода буде характерна особливо в першій половині осені. Поступово тривалість дня буде скорочуватися, температура повітря, особливо ночами, буде падати, зростати кількість заток арктичного повітря і, відповідно, туманів, похмурих днів, заморозків. Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів, насамперед - Карпатах", - повідомляють синоптики.

Видео дня

Погода в другій половині цієї пори буде нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас.

"Світові прогностичні центри повідомляють про те, що в кінці листопада - на початку зими, над Європою і Україною можливі затоки холодного арктичного повітря, як це було в 2019, 2020, 2021 роках. Цей період на значних територіях був найхолоднішим протягом року. Це ж може спостерігатися і в 2022 році", - додали синоптики.

Україну чекає сильний снігопад і похолодання: синоптики озвучили неприємний прогноз на осінь

Погода на вересень

За прогнозом синоптиків, у першій половині вересня 2022 року в більшості регіонів України збережеться літня погода, хоча і буде набагато холодніше, ніж у третій декаді останнього літнього місяця.

Середня місячна температура буде приблизно на 1-1,5 градусів вище кліматичної норми.

"У південних і східних областях можливий дефіцит опадів, а на заході країни очікується, нарешті, довгоочікувана волога", - прогнозують українські синоптики.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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