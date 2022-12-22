Снігові замети і сильні морози: синоптики розповіли, яким буде Новий рік в Україні

Погода в Україні у 2023 році на Новий рік буде без сильних морозів, снігопаду і заметів. Як зазначають синоптики, прогноз з 30-градусними морозами на Новий рік, який поширили деякі синоптики, не відповідає дійсності.
Як повідомляє синоптик, Наталія Діденко, погоду на Новий рік 2023 навряд чи можна буде назвати по-справжньому зимовою.
"За попередніми прогнозами, в Україні перше січня 2023 року буде без опадів і теплим. І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути з "плюсами", - розповіла вона.
Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що наступні 2 тижні по всій країні передбачається переважно не холодна погода.
"Тобто 2-3 дні триматиметься тепла і волога, а наступні 2-3 дні прохолодна і морозна погода, можливо, зі снігопадами", – повідомив синоптик.
Синоптики відзначають, що в більшості регіонів України снігових заметів і сильного морозу чекати не варто.
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