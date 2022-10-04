Україну чекає пекло: синоптики оновили прогноз і назвали найспекотніші регіони

6 і 7 жовтня прогнозується слабкий вітер і відносно "теплі" градуси.
Погода в Україні зовсім скоро принесе з собою потепління і довгоочікуване бабине літо.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, 5 жовтня, над територією України переважатиме поле підвищеного тиску - відбуватиметься перенесення західних і південно-західних повітряних мас, які призведуть до потепління.
У той же час в середу прогнозуються помірні дощі в північних регіонах, а сухо буде тільки в південних областях. Крім того, очікуються в західних областях місцями пориви вітру 15-20 м / сек.
Середня температура повітря вночі буде +4 +9°, на узбережжі морів до +12°, вдень стовпчик термометра підніметься до +8 +13°, а на півдні і сході країни до +14 + 19°.
6 і 7 жовтня прогнозується слабкий вітер і відносно "теплі" градуси.
Нічна температура в середньому по країні буде на рівні +3 +10, вдень стане тепліше до +14 +19, в середу на півночі країни +10 + 15.
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Погода в Україні
Як повідомляв Главред, раніше народний синоптик Стас Щедрін говорив, що бабине літо 2022 прийде в Україну на початку жовтня — в період з 1 по 10 число.
Народний синоптик Леонід Горбань попереджав у своїй книзі, що погода в Україні восени буде дуже контрастною. У жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.
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