Україну чекає пекло: синоптики оновили прогноз і назвали найспекотніші регіони

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні зовсім скоро принесе з собою потепління і довгоочікуване бабине літо.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 5 жовтня, над територією України переважатиме поле підвищеного тиску - відбуватиметься перенесення західних і південно-західних повітряних мас, які призведуть до потепління.

У той же час в середу прогнозуються помірні дощі в північних регіонах, а сухо буде тільки в південних областях. Крім того, очікуються в західних областях місцями пориви вітру 15-20 м / сек.

Середня температура повітря вночі буде +4 +9°, на узбережжі морів до +12°, вдень стовпчик термометра підніметься до +8 +13°, а на півдні і сході країни до +14 + 19°.

6 і 7 жовтня прогнозується слабкий вітер і відносно "теплі" градуси.

Нічна температура в середньому по країні буде на рівні +3 +10, вдень стане тепліше до +14 +19, в середу на півночі країни +10 + 15.

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Погода в Україні

Як повідомляв Главред, раніше народний синоптик Стас Щедрін говорив, що бабине літо 2022 прийде в Україну на початку жовтня — в період з 1 по 10 число.

Народний синоптик Леонід Горбань попереджав у своїй книзі, що погода в Україні восени буде дуже контрастною. У жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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