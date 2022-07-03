Україну розжарить до +36º: коли вріже максимальне пекло

Вже незабаром в Україні прогнозується підвищення температурних показників. Спекотна погода очікується на початку липня.

Звернемо увагу, що про істотне підвищення температурного фону йдеться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.

Згідно показників радара погоди, в Україні температура повітря може піднятися вище 35 градусів тепла.

Коли вріже пекло

При цьому вторгнення гарячого повітря в Україну прогнозується на початку другого місяць літа.

У той же час найбільш екстремальних плюсів варто очікувати на півдні України.

Температура повітря 5 липня червня може піднятися до 36 градусів тепла.

/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується підвищення температурних показників.

Синоптики не виключають, що температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.

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