Україну розжарить до +36º: коли вріже максимальне пекло

В Україні температура повітря може піднятися вище 35 градусів тепла.
Вже незабаром в Україні прогнозується підвищення температурних показників. Спекотна погода очікується на початку липня.
Звернемо увагу, що про істотне підвищення температурного фону йдеться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.
Згідно показників радара погоди, в Україні температура повітря може піднятися вище 35 градусів тепла.
Коли вріже пекло
При цьому вторгнення гарячого повітря в Україну прогнозується на початку другого місяць літа.
У той же час найбільш екстремальних плюсів варто очікувати на півдні України.
Температура повітря 5 липня червня може піднятися до 36 градусів тепла.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується підвищення температурних показників.
Синоптики не виключають, що температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.
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