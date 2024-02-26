УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
26 лютого 2024, 22:53
Очікується, що останній день магнітної бурі буде 28 лютого.
Сонце, магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / фото: ua.depositphotos.com

Потужна магнітна буря, яка накрила Україну, затягується. Про це повідомляє meteoagent.

Після сильної магнітної бурі її потужність знизилася до трьох балів і протрималася на такому рівні цілих три дні. 25 лютого геомагнітний шторм злетів до майже п'яти балів. 26 лютого він залишився на попередньому рівні.

Очікується, що наступного дня буря стане слабшою - 3-бальною. Вона буде такою і 28 лютого. В останній день лютого буря опуститься до мінімуму і закінчиться.

відео дня
магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 6 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 27 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 51 сонячну пляму.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
магнітна буря магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Росіяни захопили ще два населених пункти під Авдіївкою - DeepState

Росіяни захопили ще два населених пункти під Авдіївкою - DeepState

00:15 Україна
Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

22:53 Синоптик
Без допомоги США буде важко, Сирський розробляє відразу два плани - Зеленський

Без допомоги США буде важко, Сирський розробляє відразу два плани - Зеленський

22:33 Україна
Всі головні новини

Популярне

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни 22195

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни

Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога 21737

Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів у РФ - майор ЗСУ 16964

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів у РФ - майор ЗСУ

Гороскоп Таро на березень 2024: Овнам - зміна планів, Тельцям - конфлікт, Близнюкам - гроші 13770

Гороскоп Таро на березень 2024: Овнам - зміна планів, Тельцям - конфлікт, Близнюкам - гроші

Останні новини

00:21

Путіністка Успенська вилаяла нетверезу Пугачову через пісню: "Якого біса?"

00:15

Росіяни захопили ще два населених пункти під Авдіївкою - DeepState

26 лютого, понеділок
22:53

Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

22:47

В України новий небезпечний конкурент на Євробаченні-2024 - букмекериВідео

22:47

У Штатах розкрили план: чи отримає Україна заморожені активи РФ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:45

Гудименко розкритикував темпи мобілізації в Україні: перевага за РосієюВідео

22:33

Без допомоги США буде важко, Сирський розробляє відразу два плани - Зеленський

22:06

Трамп зібрався їх вигнати: принца Гаррі і Меган Маркл можуть депортувати з США

21:39

Місячний календар стрижок на березень 2024: кращі дати для фарбування і завивки

Реклама
21:26

Наступають з 3 напрямків: ще один населений пункт під Авдіївкою під загрозою окупації

21:25

Як забути колишнього, якого любиш: найпростіший і найдієвіший спосібВідео

21:06

Зірка популярного на ТБ шоу оскандалилася через випади на адресу України

20:53

Окупанти оточують ЗСУ: військовий доповів ситуацію під Авдіївкою

20:52

Жерара Депардьє вп'яте звинуватили у зґвалтуванні

20:44

У військових колах оцінили озвучені Зеленським втрати ЗСУ в 31 тисячуВідео

20:17

Гороскоп на березень 2024 для Стрільців: астролог напророкувала важливі знайомства і романВідео

20:07

Як відмити силіконовий чохол від жовтизни: прості, але цікаві поради

20:03

Помер популярний український блогер-мільйонник Юрій Ворожко - йому було 32

19:57

Кому в Україні можуть скасувати виплати пенсій: роз'яснення Пенсійного фонду

19:44

Військовий пояснив, у чому складність ударів по Кримському мостуВідео

Реклама
19:41

В Україну вривається справжня весна: де потеплішає до майже 20 градусів

19:31

У "Дії" з'являться нові документи: в Україні запустили пілотний проект

19:10

Ситуація складна: Україна може залишитися без снарядів вже влітку - Spiegel

19:10

Місячний календар на 27 лютого: для кого критичний цей день

19:10

Сьогодні США здають Україну, а завтра - ТайваньПогляд

19:03

Знайти помилку на картинці за 9 секунд зможуть не всі: загадка для найкмітливіших

18:50

Польські фермери "шукатимуть" українське зерно на кордоні з Німеччиною і Литвою

18:49

"Найкраща мама в світі": старша дочка Ольги Фреймут ніжно привітала її з днем народження

18:49

Відразу 55 путіністів: нові жорсткі санкції проти артистів РФ

18:46

"Багато жінок підуть на війну": Тамерлан висловився про жіночу мобілізацію

18:45

Окупантів вибивають: в ЗСУ розповіли про успіх на Авдіївському напрямку

18:16

Чоловіки будуть носити на руках: шикарний рецепт смачного салату "Чоловіче щастя"Відео

18:14

FAVBET передав прикордонникам 60 млн грн для будівництва ешелонованих ліній оборони

17:57

Українці зможуть отримувати гроші після покупок: президент анонсував нову програму

17:50

РосЗМІ знайшли батька вбитого пілота Кузьмінова: той у висловлюваннях не стримувався

17:31

Дуже важлива прикмета 27 лютого: чому обов'язково потрібно завісити вікна шторами

17:25

Україна наздогнала росіян у виготовленні дронів-камікадзе - міністр Камишин

16:56

"Які ж жахливі": син Монатіка потрапив до лікарні

16:48

Як пережити розставання: що не варто робити відразу після розриву

16:45

Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus і назвав причину

Реклама
16:42

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

16:42

Фіцо ввижаються плани НАТО і ЄС розмістити в Україні війська

16:42

Військова допомога від ЄС: Зеленський розповів, скільки снарядів отримала Україна

16:39

Потужний удар ЗСУ: бригадний генерал розкрив великі втрати РФ на сході

16:29

Як прибрати пляму від вина на білому одязі: найпростіший і швидкий спосіб

16:23

Заробив понад 65 млн грн: чоловік прослуховував дружину і несподівано розбагатів

16:21

"Коли вони додали це?": власники iPhone виявили секретну функцію телефону

16:14

Великі борги за комуналку: як можуть покарати боржників

16:01

Алла Костромічова відверто розповіла, чи повернеться в Україну

15:57

"Будуть більші паузи між атаками": у ЗСУ описали наслідки для РФ втрати ще одного А-50

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Гороскоп
Китайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти