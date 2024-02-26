Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

Очікується, що останній день магнітної бурі буде 28 лютого.

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В Україні затягується магнітна буря / фото: ua.depositphotos.com

Потужна магнітна буря, яка накрила Україну, затягується. Про це повідомляє meteoagent.

Після сильної магнітної бурі її потужність знизилася до трьох балів і протрималася на такому рівні цілих три дні. 25 лютого геомагнітний шторм злетів до майже п'яти балів. 26 лютого він залишився на попередньому рівні.

Очікується, що наступного дня буря стане слабшою - 3-бальною. Вона буде такою і 28 лютого. В останній день лютого буря опуститься до мінімуму і закінчиться.

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В Україні затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 6 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 27 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 51 сонячну пляму.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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