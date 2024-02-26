Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

Потужна магнітна буря, яка накрила Україну, затягується. Про це повідомляє meteoagent.
Після сильної магнітної бурі її потужність знизилася до трьох балів і протрималася на такому рівні цілих три дні. 25 лютого геомагнітний шторм злетів до майже п'яти балів. 26 лютого він залишився на попередньому рівні.
Очікується, що наступного дня буря стане слабшою - 3-бальною. Вона буде такою і 28 лютого. В останній день лютого буря опуститься до мінімуму і закінчиться.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 6 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 27 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 51 сонячну пляму.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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