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Україну накрив антициклон: де вріже 14 градусів морозу

Ангеліна Підвисоцька
3 грудня 2023, 19:36
Синоптики попереджають про те, що 4 грудня в Україні буде дуже слизько на дорогах.
погода
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 4 грудня буде місцями сніжною та дощовою. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптика Наталки Діденко, в Україну увірвався антициклон Dunja. Температура повітря місцями на півночі опуститься до 14 градусів морозу.

"У Києві понеділок очікується сухим і морозним. Вночі -5-8 градусів, вдень -1-3 градуси. Слизько - обережно", - зазначила Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: ventusky

Погода 4 грудня

В Україні 4 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують мокрий сніг у Криму та Приазов'ї. Там також може бути дощ. Невеликий сніг буде і на Закарпатті. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура у західних та північних областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла", - йдеться у повідомленні.

Погода 4 грудня у Києві

У Києві 4 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень близько 1-3° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 4 ноября
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: meteoprog

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 4 грудня в Україні буде сніг, дощ та ожеледиця. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до -13...-3 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+11 градусів.

погода 4 ноября
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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