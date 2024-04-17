Україну накриють заморозки: синоптик назвала дату

Дві ночі підряд у нашій державі триматиметься температура близько 0 градусів і нижче.

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Погода в Україні стане ще холоднішою - Україну накриють заморозки/ unsplash.com

Погода в Україні стане ще холоднішою у найближчі дні. Через кілька днів дві ночі підряд температура повітря може опускатися до 0 градусів або навіть і нижче.

Заморозки триматимуться у ніч на п’ятницю, 19 квітня, а також у ніч на суботу, 20 квітня. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Найбільша ймовірність заморозків – у ніч на 19-те та у ніч на 20-те квітня", – зазначила вона.

Дощі накриють Україну

Також синоптик зазначила, що у середу, 17 квітня, велику частину нашої держави накриють сильні дощі. Опади будуть у північних областях, центральних та місцями на заході. Східна частина та південь України побудуть у сухій теплій сонячній погоді. У Карпатах буде мокрий сніг.

17 квітня буде холодно у західних, північних областях, на Вінниччині та Черкащині – там триматиметься температура на рівні +8…+12 градусів.

На сході, півдні та значній частині центру ще втримається літо, упродовж дня буде +20…+26 градусів.

У Києві 17 квітня буде сильний дощ і +9 градусів.

Погода в Україні 17 квітня/ Facebook Наталія Діденко

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Також раніше синоптики розповіли, де 17 квітня буде найхолодніше – температура опуститься до 0 градусів, буде мокрий сніг. Синоптики попередили про те, що можуть бути сильні пориви вітру – до 20 м/с.

Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря – влупив майже 7-бальний шторм. Очікується, що магнітна буря піде на спад після 18 квітня.

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