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Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

Ангеліна Підвисоцька
18 квітня 2025, 19:43оновлено 18 квітня, 20:13
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У багатьох областях України оголосили штормове попередження.
погода
Прогноз погоди в Україні на 19 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 19 квітня
  • Де температура повітря підвищиться до +24 градус
  • Де синоптики прогнозують дощі з грозами

Погода в Україні 19 квітня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у західних областях - І рівень небезпечності. Там очікуються сильні дощі з грозами.

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У північних, центральних, Харківській областях 20-21 квітня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 19 квітня температура повітря підвищиться до +24 градусів. Опади будуть лише у західних областях. Тепла погода триватиме весь наступний тиждень.

Наступними вихідними, 26-27 квітня в Україні раптово зміниться погода. Регіони накриватимуть дощі, грози. Температура повітря опуститься до +11...+17 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода
Прогноз погоди в Україні на 19 квітня / фото: ventusky

Погода 19 квітня

В Україні 19 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у більшості західних областей. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, у західних областях та на узбережжі морів 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 19 квітня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+23 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря опуститься до +8...+18 градусів.

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода
Прогноз погоди в Україні на 19 квітня / фото: meteoprog

Погода 19 квітня у Києві

У Києві 19 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода
Прогноз погоди в Україні на 19 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дощі і грози накриють кілька областей на Великдень – стало відомо, де буде сильна негода. Погода в Україні у тиждень перед Великоднем ставатиме все теплішою. Проте на саме свято Воскресіння Хрестового у кількох областях буде сильна негода.

Також раніше повідомлялося, що синоптик уточнила прогноз погоди на Великдень в Україні. Поле високого атмосферного тиску забезпечить в Україні суху погоду без опадів.

Нагадаємо, Землю накриває магнітна буря: з'явився прогноз максимальної "атаки". Фіксується ймовірність формування магнітних бур у майбутню середу, прогноз становить 70%.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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