Україну атакує потужний циклон: синоптик попередив про небезпечну аномалію і назвав дати

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Погоду в Україні на поточному тижні визначатиме вплив атмосферних фронтів південних циклонів, тому на стабілізацію погодних умов розраховувати не доведеться, розповів синоптик Віталій Постригань.

Прогнозуються різкі коливання температури повітря, опади в різних фазах, ожеледні явища і тумани, написав він в Facebook.

За його прогнозом, в Центральній Україні очікується південний циклон, який зумовить опади у вигляді мокрого снігу і дощу, проте пізніше циклон відійде за межі України, а температура знизиться до 2° морозу, що зумовить ідеальні умови для ожеледиці.

До кінця тижня в Україні Постригань не виключив опади (дощ і мокрий сніг), а також ожеледицю. Температура вночі може опускатися до 1-6 º морозу, вдень 1-6 º тепла.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди та ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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