Україну атакує потужний циклон: названо дату сильних злив

В Україну вриваються дощі і вони будуть у багатьох областях.

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Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 5 жовтня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну атакує циклон з півдня. 5-6 жовтня будуть дощі у західних, північних, центральних областях та на Одещині.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: ventusky

Погода 5 жовтня

В Україні 5 жовтня буде місцями хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України. Вітер в цей день буде південний та північно-східний зі швидкістю 5-12 м/с.

"У західних, північних та Вінницькій областях хмарно, часом дощ; вітер північно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 16-21°, на крайньому заході 10-15°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише на Черкащині вдень дощ; вітер південний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, на Одещині 13-18°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 5 жовтня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+27 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: meteoprog

Погода 5 жовтня у Києві

У Києві 5 жовтня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°; у Києві вночі 14-16°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

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