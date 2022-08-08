Україна на два тижні перетвориться на Африку: синоптик попередила про 41-градусну спеку

Погода в Україні / УНІАН, Наталка Діденко

В Україні очікується різке підвищення температури - спека до +30 +36 градусів очікується завтра, 9 серпня, на півдні та сході України.

Значно прохолодніше повітря буде в західних областях, +20 +26 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

На решті території України с буде +25 +29, у центрі подекуди до + 30 градусів.

"Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінницькою, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град і шквали", - повідомила синоптик.

Карта / телеграм Наталка Діденко

Згідно з її прогнозом, опади, від невеликих до помірних, охоплять більшу частину західних областей, крім Волині.

"На решті території України буде сухо, хіба що ввечері у вівторок є ймовірність локальних дощів в Черкаській і Полтавській областях", - розповіла Діденко.

Погода в Києві

У столиці України завтра істотних опадів не очікується, проте хмарна погода буде сприятливою. Температура повітря в столиці передбачається в межах +24, +25 градусів.

У другій половині тижня в Києві стовпчики термометрів піднімуться вгору на кілька градусів.

"На сході та півдні України весь поточний тиждень і наступний домінуватиме спека, хвилями - сильна спека, часом до +36 +41 градуса!",- попередила синоптик.

Нагадаємо, в Україні в останній вікенд липня істотних опадів не очікується, температурний фон виявиться трохи вище кліматичної норми.

Максимальна температура повітря коливатиметься близько 30-градусної позначки, розповів кандидат географічних наук, синоптик ігор Кибальчич.

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