Негода накриє всю країну: де синоптики оголосили 3 рівень небезпечності

В Україні можуть бути сильні пориви зі швидкістю до 20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 27 січня буде сніжною, а моментами дощовою. Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях через хуртовини можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

У західних областях пори вітру будуть 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото: ventusky

Погода 27 січня

В Україні 27 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день в Україні синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у західних областях 0-5° морозу, вдень у південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла). В Карпатах помірний сніг; температура вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 27 січня буде потепління. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -4...+1 градуса. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото: meteoprog

Погода 27 січня у Києві

У Києві 27 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; у Києві протягом доби близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

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