Стихія накриє половину країни: синоптики попередили про грози, град і шквали

У низці регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки.

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Штормова негода в Україні 23 червня вразить південні та західні області / Фото: УНІАН

Коротко:

Негода зі шквалами до 20 м/с вразить більшість областей

Повітря на півдні та в центрі країни прогріється до максимальних 32°

У столиці вдень утримається комфортна температура в межах 26–28°

У вівторок, 23 червня, низку областей України охопить негода. Синоптики попередили українців про небезпечні та стихійні явища.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, вдень 23 червня в південній частині, більшості західних і центральних областей прогнозуються грози. В окремих районах — град і шквали 15–20 м/с.

відео дня

Через погіршення погодних умов оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

"Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту", — йдеться у повідомленні.

Оголошено перший рівень небезпеки / meteo.gov.ua

Погода на сьогодні

23 червня в Україні буде хмарно з проясненнями, свідчить прогноз погоди.

Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, очікуються помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

У Закарпатті та Прикарпатті місцями — значні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вдень 27–32°, у західних і північних областях 23–28°.

Погода в Україні 23 червня 2026 року / facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області 23 червня

У вівторок на території Київської області та Києва буде хмарно з проясненнями. Вдень — без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с.

Температура в області вдень 23–28°, у Києві вдень 26–28°.

Холодний фронт накриє Україну

Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 23 червня через територію України пройде холодний атмосферний фронт. У більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі шквали.

Температура повітря коливатиметься в межах +24…+29 градусів, а на півдні та південному сході буде спекотніше — +27…+32 градуси.

Для порівняння: у більшості країн Західної Європи завтра буде справжня спека: +32…+39 градусів, місцями до +40…+42, зазначає Діденко.

Нагадаємо, у 2026 році сформується одна з найпотужніших моделей Ель-Ніньо за всю історію спостережень. Експерти прогнозують екстремальну спеку практично по всій планеті. Влітку 2026 року середня глобальна температура повітря може зрости на цілих 3°C. Температура вище норми очікується "практично у всіх куточках земної кулі".

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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