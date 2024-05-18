Вдарить +26 градусів: в Україні різко зміниться погода наступного тижня

В Україну прийде потепління, але разом з ним нашу державу накриють дощі.

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Погода в Україні стане теплішою - температура підніматиметься навіть до +26 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні зазнає змін наступного тижня, з 20 по 26 травня. В Україні почнеться потепління через надходження теплих повітряних мас – буде підвищуватися як денна, так і нічна температура.

Нічні заморозки уже закінчилися – вони більше не очікуються. Про погоду на тиждень з 20 по 26 травня розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха, повідомляють Факти ICTV.

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За її словами, з наступного тижня нічні температури будуть коливатися на рівні +8…+14 градусів. Денні температури також будуть вже більш теплими і комфортними. Тепліти почне уже з 18-19 травня – у ці дні стовпчики термометрів вдень досягатимуть позначки +25 градусів.

Але місцями в Україні будуть опади – з понеділка, 20 травня, у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі. Проте сильних циклонів чи активних атмосферних фронтів найближчим часом не буде.

Погода в Україні 19-20 травня

У неділю, 19 травня, та в понеділок, 20 травня, в Україні буде мінлива хмарність. Вночі опадів не очікується. Вдень 19 травня у західних областях і на лівобережжі очікуються місцями короткочасні дощі та грози. 20 травня така ж погода буде в північних областях нашої країни. На решті території опадів не буде.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі +8…+13 градусів, вдень +20…+25 градусів.

Погода в Україні 19 травня/ meteoprog

Погода в Україні 20 травня/ meteoprog

Погода в Україні 21-22 травня

Невеликі короткочасні дощі будуть в ці дні місцями у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються помірні дощі. На решті території опадів не очікується.

Температура вночі +8…+14 градусів, вдень +20…+26 градусів. У середу, 22 травня, в західних областях буде +17…+23 градуси.

23-24 травня в західній частині Україні очікується +17…23 градусів.

Погода в Україні 21 травня/ meteoprog

Погода в Україні 26-27 травня

У ці дні короткочасні дощі будуть у західних, Житомирській та Вінницькій областях, а також на правобережжі. На решті території України переважно без опадів.

Температура вночі +8…+14 градусів; вдень +20…+26 градусів.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 13 по 19 травня. Він попередив про заморозки -3 градуси і грози. Також він назвав дату потепління.

Також раніше метеоролог Ігор Кібальчич попередив про різкі зміни в погоді. Він розповів, якою буде погода на вихідні, 18-19 травня, і попередив про потепління з дощами.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що увірвуться дощі з грозами – стало відомо, у яких областях буде вирувати негода. Синоптики стверджують, що в Україну йде довгоочікуване потепління.

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