УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода

Ангеліна Підвисоцька
17 травня 2024, 19:35
777
Синоптики стверджують, що в Україну йде довгоочікуване потепління.
погода
Прогноз погоди в Україні на 18 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 18 травня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже у всій Україні. Безпечно буде лише на території Криму, Закарпатській та Херсонської областей.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що в Україні активно йде потепління. На вихідних температура повітря підвищиться до 20-24 градусів тепла.

відео дня

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода
Прогноз погоди в Україні на 18 травня / фото: ventusky

Погода 18 травня

В Україні 18 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, Прикарпатті та Лівобережжі. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +21

За даними meteoprog, 18 травня в Україну прийде потепління. Найтепліше буде в Київській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+21 градуса. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+18 градусів.

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода
Прогноз погоди в Україні на 18 травня / фото: meteoprog

Погода 18 травня у Києві

У Києві 18 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода
Прогноз погоди в Україні на 18 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Нагадаємо, що в Україні сильно затягується магнітна буря. Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря, яка досягла максимально можливої потужності. 14 травня потужність геомагнітного шторму опуститься до 5-ти балів.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату похолодання до -5 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних, північних та Вінницькій областях. Там очікуються заморозки до -5 градусів. Новий циклон принесе холоднечу та дощі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинку

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинку

20:55 Україна
"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

20:54 Україна
На Росію чекають більш запальні атаки українських дронів

На Росію чекають більш запальні атаки українських дронів

20:15 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Війна закінчиться цього дня і дуже швидко : що зробить Україна з РФ - прогноз 31037

"Війна закінчиться цього дня і дуже швидко": що зробить Україна з РФ - прогноз

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина 14585

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина

Гороскоп на завтра 18 травня: Леви - будуть на вершині, Водоліям - можливість всього життя 12781

Гороскоп на завтра 18 травня: Леви - будуть на вершині, Водоліям - можливість всього життя

Знайти помилку за 6 секунд зможе лише найуважніший: найкращий спосіб перевірити себе 7157

Знайти помилку за 6 секунд зможе лише найуважніший: найкращий спосіб перевірити себе

Останні новини

21:20

Зайві думки зникнуть самі: як заснути за лічені хвилини - простий спосіб

20:55

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинкуФото

20:54

"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

20:46

Пономарьов оцінив, наскільки сильно російські еліти вірні Кремлю

20:32

Як стерилізувати банки десятками і без пари: Клопотенко поділився секретомВідео

Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану ТрампаВійна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа
20:15

На Росію чекають більш запальні атаки українських дронівПогляд

20:11

"Плакала і глушила емоції": Раміна розповіла про смерть друга-бійця на фронті

20:10

Чоловікам за кордоном надаватимуть консульські послуги по-новому: що змінилося

20:03

Без м'ясорубки: неймовірні рублені котлети замість звичайних - пальчики оближешВідео

Реклама
19:35

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода

19:15

НМАУ ім. П.І. Чайковського здобула перемогу у Національному народному рейтингу "Науковий лідер України" актуально

19:03

Чи вимикатимуть українцям влітку світло: гендиректор Yasno сказав, до чого готуватися

18:59

Щурів та мишей в саду більше не буде: чим потрібно обробити ділянкуВідео

18:59

"Усі знають про це": онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив гучну заяву

18:51

За що штрафують тих, хто самостійно прийшли до ТЦК: пояснення юриста

18:37

На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК

18:35

Король Чарльз ухвалив складне рішення щодо Кейт Міддлтон - королівська сім'я ошелешена

18:21

Україна втратила більше територій, ніж повернула під час контрнаступу - WP

18:02

Стаж для працюючих пенсіонерів: як докупити і скільки доплачують українцям

17:53

З 1 червня в Україні хочуть підвищити тарифи на світло - нардеп

Реклама
17:36

"Ми очікуємо великої навали": ЗСУ розповіли про ще один гарячий напрямок

17:35

Шойгу замість Патрушева: експерт розкрив, у чому "знущання" ПутінаВідео

17:26

Варшава готова до розміщення ядерної зброї, але рішення не ухвалено - Дуда

17:17

Російське ІПСО про наступ на Харківщині поширювали "консерви" Медведчука та команда Порошенка – експерт

17:11

Пробула там 20 років: жінка знайшла під шпалерами таємну записку - що в ній було

16:54

Росія атакувала Харків та Одесу: у містах є прильоти та жертвиВідео

16:41

Кому категорично не можна їсти борщ: несподівана відповідь просто вкладе наповал

16:38

Не спроба зайняти Харків: Washington Post назвав мету окупантів в області

16:37

В обмін на звільнення: скільки ув’язнених готові піти на фронт

16:30

Що не можна робити на дорозі 18 травня, щоб не почалась "чорна смуга" - прикмети

16:25

Загадка для автомобілістів: що означають зигзагоподібні лінії на головній дорозіВідео

16:24

Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює

15:55

Як зробити термосумку своїми руками: спеціальні трюки, які допоможуть

15:52

"Образила": британці розлютилися на Меган Маркл через сукню

15:32

Штраф 65 тисяч євро: чому в Німеччині заборонено вбивати ос - причини дивуютьВідео

15:08

Далекобійна зброя для захисту Харківщини: у Німеччині зробили заяву

14:54

Уразили порт, НПЗ й електропідстанцію: ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і КримуВідео

14:40

"Війна закінчиться цього дня і дуже швидко": що зробить Україна з РФ - прогноз

14:32

"В усьому винна Україна": Путін цинічно висловився про наступ у Харкові

14:31

Особисті та інтимні моменти: Букінгемський палац опублікував раніше небачені фото

Реклама
14:30

"Любов зцілює": колишня дружина Остапчука натякнула на новий роман

13:50

Як зарядити телефон без електрики: геніальний фокус гарантує результатВідео

13:30

"Книжковий Арсенал" за медіапідтримки 1+1 media: чого очікувати від фестивалю новости компании

13:24

Зеленський назвав план України щодо перемовин із Росією

13:24

Відомий телеведучий здивував схудненням на 20 кілограмівВідео

13:13

Бронювання від мобілізації: в Україні змінили правила для військовозобов'язаних

13:08

Фіцо на межі життя і смерті: Орбан розповів, у якому стані прем’єр Словаччини

12:43

"Мама знайшла вже мертвим": Наталка Карпа розповіла про втрату коханого

12:40

Атаки українських дронів на Крим і Росію стають цікавішимиПогляд

12:18

Потепління з дощами: синоптик попередив про різкі зміни в погоді

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Цікаве
Українська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти