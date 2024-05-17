Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода

Синоптики стверджують, що в Україну йде довгоочікуване потепління.

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Прогноз погоди в Україні на 18 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 18 травня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже у всій Україні. Безпечно буде лише на території Криму, Закарпатській та Херсонської областей.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що в Україні активно йде потепління. На вихідних температура повітря підвищиться до 20-24 градусів тепла.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 18 травня / фото: ventusky

Погода 18 травня

В Україні 18 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, Прикарпатті та Лівобережжі. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +21

За даними meteoprog, 18 травня в Україну прийде потепління. Найтепліше буде в Київській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+21 градуса. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 травня / фото: meteoprog

Погода 18 травня у Києві

У Києві 18 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Нагадаємо, що в Україні сильно затягується магнітна буря. Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря, яка досягла максимально можливої потужності. 14 травня потужність геомагнітного шторму опуститься до 5-ти балів.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату похолодання до -5 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних, північних та Вінницькій областях. Там очікуються заморозки до -5 градусів. Новий циклон принесе холоднечу та дощі.

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