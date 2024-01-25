"Трусити" буде цілий тиждень: Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря

Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря. Вона вируватиме цілий тиждень. Про це повідомляє meteoagent.
Магнітна буря увірвалася в країну 20 січня. Цього і наступного дня її потужність була на рівні 4-х балів. 22 січня сила геомагнітного шторму різко злетіла до майже 7-ми балів. Наступного дня вона стала трохи слабшою - майже 6 балів. Очікується, що на такому рівні буря триватиме до 26 січня включно.
Однак розслаблятися ще зарано, адже вже 28 січня країну накриє нова магнітна буря. Вона вдарить із майже 64-бальною силою і триватиме до 30 січня.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 7 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 25 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 53 сонячні плями.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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