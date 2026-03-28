Температура різко піде вниз: на Тернопільщину суне похолодання з дощем

З понеділка погода на Тернопільщині стане прохолоднішою.

Прогноз погоди в Тернопільській області

Початок нового робочого тижня в Тернопільській області буде прохолодним та з невеликими опадами. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 30 березня

У понеділок на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі.

Водночас вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів, вдень очікується +9…+14 градусів.

Погода в Тернополі 31 березня

У вівторок в Тернопільській області також очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливі невеликі дощі, але вдень істотних опадів не прогнозується.

Вітер очікується північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 градусів, а вдень підніметься до +7…+12 градусів.

Погода в Тернополі

Як повідомляв Главред, у неділю в Тернопільській області, з наближенням атмосферних фронтів, прогнозуються невеликі дощі та дещо нижчий денний максимум температури повітря.

На Рівненщині 29 березня очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. За даними синоптиків, місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Також синоптики заявили, що 29 березня найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підніметься до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській та Чернігівській областях.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

