Снігопади та штормовий вітер: синоптик назвала дату, коли прийде потепління

24 листопада у багатьох областях України оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Де оголошене штормове попередження

У яких регіонах будуть сильні пориви вітру

Де синоптики прогнозують -11

Погода в Україні 24 листопада буде сніговою та дуже вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних, східних та Вінницькій областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки. Там буде сильна ожеледиця, через що може бути порушений рух транспорту.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у неділю, 24 листопада, в Україні майже не буде опадів. Сніг може бути лише на сході. Водночас очікується дуже сильний вітер - 15-20 м/с. Погода буде прохолодною, вночі температура повітря опуститься до -7 градусів, а вдень підвищиться до +4 градусів.

Скоро в Україну прийде потепління. Воно очікується у другій половині тижня. Водночас побільшає і кількість опадів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / фото: ventusky

Погода 24 листопада

В Україні 24 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують сніг з налипанням у східних, південно-східних областях та на Закарпатті. У західних, північних, східних та центральних областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Сильні пориви вітру очікуються на південному сході та в Карпатах - 15-20 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, на сході, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла. В Карпатах невеликий сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -5

За даними meteoprog, 24 листопада в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+13 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -5...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / фото: meteoprog

Погода 24 листопада у Києві

У Києві 24 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний - 7-12 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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