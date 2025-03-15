Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Погода у Луцьку буде однією з найхолодніших. Там очікується 2 градуси морозу.

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Прогноз погоди в Україні на 16 березня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 16 березня

Де температура повітря опуститься до -2 градусів

Де очікуються дощі та сніг

Погода в Україні 16 березня буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин. У цих регіонах очікуються дощі з переходом у сніг.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 16 березня на півдні та південному сході буде тепла погода. Там температура повітря підвищиться до +22 градусів. У західних та північних областях буде найхолодніше. Там температура повітря опуститься до +3 градусів. На Приазов'ї та у Криму очікується штормовий вітер зі швидкістю 15-20 м/с.

У неділю у центральних, південних та східних областях очікуються дощі. На півночі та заході буде сніг. Холодна погода триватиме протягом тижня. 17-18 березня похолодання прийде на схід та південь. Очікується, що теплішати почне з 20 березня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 16 березня / фото: ventusky

Погода 16 березня

В Україні 16 березня буде хмарно. У багатьох областях України очікуються дощі. На території північних та західних областей очікується мокрий сніг. Також синоптики прогнозують налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю. Вітер буде північно-східний та північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 3° тепла до 2° морозу (на Волині та Рівненщині до 5° морозу), вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла, на крайньому півдні до 12°, вдень 8-13° тепла, на півдні та південному сході країни 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 16 березня в Україні буде місцями дуже холодною. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +16...+22 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до -2...+6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 березня / фото: meteoprog

Погода 16 березня у Києві

У Києві 16 березня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. Очікується навіть налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по областівночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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