Сніг замітатиме Україну: синоптики попередили про потужний циклон і "дикі" зливи

Погода в Україні у перший тиждень квітня буде дощовою і сніжною. За прогнозом синоптиків, сніг випаде вже 3 квітня.
За даними метеорологічного сайту Ventusky, у понеділок, 3 квітня, в Україні з самого ранку прогнозують сніг.
Вдень варто очікувати снігопаду майже по всьому заходу України, а також наближатиметься до Житомирської області.
Увечері 3 квітня сніг випаде і в Житомирській, а також у Чернівецькій області.
Снігопади в Україні в квітні триватимуть і 4 числа. Далі опади повернуться в Україну 7 квітня.
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Погода на квітень
Як зазначає народний синоптик Станіслав Щедрін, метеорологічні дані вказують на те, що перші 10 днів нового місяця будуть відносно холодними, висока ймовірність опадів (і навіть снігу) у багатьох областях країни.
На своїй сторінці в Facebook Щедрін показав карту, на якій видно, що над Україною знаходиться холодний циклон.
Хто такий Станіслав Щедрін
Стас Щедрін-український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові і короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.
"У країні в найближчий період очікуються холод, зливи і снігопади", - додав він.
Погода на тиждень з 3 квітня
"Вже з 3 квітня в Україну прийдуть затяжні дощі, місцями снігопади а також поступове похолодання до +4 +7", - говорить синоптик.
В окремі дні на Заході навіть до -1 + 3 вдень, така погода буде і на Великдень в Україні, каже Щедрін.
4 квітня, в південних і центральних областях, місцями ймовірні сильні зливи з грозами.
Погода на Великдень 2023 в Україні
Погода в Україні на Великдень, який українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.
Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.
Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.
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