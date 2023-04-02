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Сніг замітатиме Україну: синоптики попередили про потужний циклон і "дикі" зливи

2 квітня 2023, 12:23
Погода у першій декаді квітня в Україні буде з великими опадами. Чекаємо злив, гроз і снігопаду.
погода, погода в Україні
Погода на Квітень в Україні / pixabay

Погода в Україні у перший тиждень квітня буде дощовою і сніжною. За прогнозом синоптиків, сніг випаде вже 3 квітня. ​

За даними метеорологічного сайту Ventusky, у понеділок, 3 квітня, в Україні з самого ранку прогнозують сніг.

Вдень варто очікувати снігопаду майже по всьому заходу України, а також наближатиметься до Житомирської області.

відео дня

Увечері 3 квітня сніг випаде і в Житомирській, а також у Чернівецькій області.

Снігопади в Україні в квітні триватимуть і 4 числа. Далі опади повернуться в Україну 7 квітня.

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карта снігопадів
Карта снігопадів / ventusky.com

Погода на квітень

Як зазначає народний синоптик Станіслав Щедрін, метеорологічні дані вказують на те, що перші 10 днів нового місяця будуть відносно холодними, висока ймовірність опадів (і навіть снігу) у багатьох областях країни.

На своїй сторінці в Facebook Щедрін показав карту, на якій видно, що над Україною знаходиться холодний циклон.

Хто такий Станіслав Щедрін

Стас Щедрін-український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові і короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

"У країні в найближчий період очікуються холод, зливи і снігопади", - додав він.

Карта погоди

Погода на тиждень з 3 квітня

"Вже з 3 квітня в Україну прийдуть затяжні дощі, місцями снігопади а також поступове похолодання до +4 +7", - говорить синоптик.

В окремі дні на Заході навіть до -1 + 3 вдень, така погода буде і на Великдень в Україні, каже Щедрін.

4 квітня, в південних і центральних областях, місцями ймовірні сильні зливи з грозами.

Карта погоди

Погода на Великдень 2023 в Україні

Погода в Україні на Великдень, який українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.

Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.

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