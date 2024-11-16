Сильний мороз, опади та потужний вітер: в Україну йде похолодання

Синоптики попереджають про те, що у деяких областях України буде туман.

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Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

У яких регіонах буде туман

Де синоптики прогнозують -5

Погода в Україні 17 листопада буде теплою та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у неділю найтепліше буде на Прикарпатті, Київщині, Одещині та у Криму. Там температура повітря підвищиться до +12 градусів. Найнижча температура повітря буде на Харківщині - 4-6 градусів тепла.

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Однак вже наступного тижня відбудеться раптова зміна погоди.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: ventusky

Погода 17 листопада

В Україні 17 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. На Закарпатті та Прикарпатті буде туман. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 17 листопада в Україні буде більш суха погода. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+11 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до -1...+7 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: meteoprog

Погода 17 листопада у Києві

У Києві 17 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Укргідрометцентр також інформував, що Україну скоро атакує зимова погода.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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