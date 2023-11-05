Сильний дощ і штормовий вітер: в Україні вируватиме серйозна негода

Погода в Україні 6 листопада буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
Погода 6 листопада
В Україні 6 листопада буде хмарно з проясненнями. У більшості областей синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південний з переходом на західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +7
За даними meteoprog, 6 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до 7-13 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 13-21 градуса тепла.
Погода 6 листопада у Києві
У Києві 6 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південний з переходом на західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі близько 10°, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
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