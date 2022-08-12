Найсильніший град завалить Україну: синоптик попередили про похолодання і зливи

Погода продовжує погіршуватися. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Погода в Україні у ці вихідні буде вражати контрастними градусами. Як повідомляють синоптики, в Карпатах вдень буде всього +10 градусів, в той час як у східних регіонах стовпчик термометра в тіні буде показувати +35 градусів.
У суботу, на сході країни очікується справжня літня спека від +30 до +35 градусів. Навіть у південних регіонах буде трохи легше дихати, адже температура повітря триматиметься на рівні +28 +33 градуси.
У північних і центральних областях температура прогнозується досить комфортна від +25 до +30 градусів. Якщо ж говорити про західні регіони, то туди прийшла прохолода - термометр буде показувати +20 +25 градусів.
Свіжа погода буде в гірських районах Карпат +10 +16 градусів вдень.
читайте такожПрикмети на 13 Серпня: які 5 заборон суворо заборонено порушувати перед Медовим спасом
У Києві 13 серпня, в суботу очікується тепла погода з +27 +29 градусів вдень, проте погрітися на сонці завадить поривчастий північно-східний вітер.
За даними синоптиків, 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини очікують грози. При цьому окремих районах можливий і град.
Погода на Медовий спас 14 серпня
"На Маковія в Україні скрізь буде тепло, на сході і півдні жарко. Ближче до Спасу спека охопить всю Україну, в східній частині і на південному сході можливо до +36 +40 градусів", - додала синоптик Наталка Діденко.
читайте такожПрикмети на Медовий спас 14 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не потрапити в біду
Читайте також:
- Неймовірна закуска на швидку руку за 20 хвилин: рецепт закусочних булочок
- Найсмачніша і неймовірно корисна заправка до борщу на зиму: дуже простий секретний рецепт
- Найсмачніше і шалене варення на зиму з кавунової кірки: супер простий рецепт