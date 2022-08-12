Найсильніший град завалить Україну: синоптик попередили про похолодання і зливи

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у ці вихідні буде вражати контрастними градусами. Як повідомляють синоптики, в Карпатах вдень буде всього +10 градусів, в той час як у східних регіонах стовпчик термометра в тіні буде показувати +35 градусів.

У суботу, на сході країни очікується справжня літня спека від +30 до +35 градусів. Навіть у південних регіонах буде трохи легше дихати, адже температура повітря триматиметься на рівні +28 +33 градуси.

У північних і центральних областях температура прогнозується досить комфортна від +25 до +30 градусів. Якщо ж говорити про західні регіони, то туди прийшла прохолода - термометр буде показувати +20 +25 градусів.

Свіжа погода буде в гірських районах Карпат +10 +16 градусів вдень.

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У Києві 13 серпня, в суботу очікується тепла погода з +27 +29 градусів вдень, проте погрітися на сонці завадить поривчастий північно-східний вітер.

За даними синоптиків, 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини очікують грози. При цьому окремих районах можливий і град.

Погода на Медовий спас 14 серпня

"На Маковія в Україні скрізь буде тепло, на сході і півдні жарко. Ближче до Спасу спека охопить всю Україну, в східній частині і на південному сході можливо до +36 +40 градусів", - додала синоптик Наталка Діденко.

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