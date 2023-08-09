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Увірветься сильне пекло: Україну накриє потужна жара під +40

Марія Тупік
9 серпня 2023, 12:51 оновлено 9 серпня, 13:03
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У другу декаду серпня, в Україні буде менше опадів, за попередніми розрахунками.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі дні знову буде спекотною. Як повідомляють синоптики, пекельна спека повернеться, проте в другу декаду місяця буде менше опадів і на короткий період стовпчики термометрів можуть досягати +30 тепла.

Як повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, починаючи з 13-14 серпня опадів стане менше, і в денні години стовпчики термометрів можуть досягати +30 і вище в більшості регіонів, а не тільки на півдні і сході. Однак такий період буде не тривалим – 3-5 днів.

"З 13 серпня більше переважатиме поле високого тиску, тобто антициклональний характер погоди. Тому в другу декаду, швидше за все, буде менше опадів, за попередніми розрахунками, які є на сьогоднішній день. І, відповідно, трохи вище будуть значення температур", - зазначила вона.

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Карта погоди
Карта погоди / meteoprog.com

Погода у вересні в Україні

Народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що в перші дні вересня нас ще буде радувати літнє тепло. Але через кілька днів різко похолодає, почнуться опади і сильні пориви вітру.

Така погана погода триматиметься недовго, і вже в другій половині першої декади вересня знову потеплішає і не буде опадів. Так почнеться перше бабине літо, яке буде досить коротким.

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