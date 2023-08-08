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В Україну увірветься холоднеча: різко похолодає до +9 градусів

Альона Вороніна
8 серпня 2023, 18:00
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Найнижче стовпчик термометра впаде у деяких західних областях. Подекуди будуть дощі та грози.

Погода, дождь
Погода в Україні 9 серпня – різко похолодає до +9 градусів/ unsplash

Погода в Україні 9 серпня стане суттєво холоднішою порівняно з минулими днями. На деякі області налетять дощі, подекуди навіть грози.

На частині території нашої держави температура вночі різко опуститься навіть до +9 градусів. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

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Погода в Україні 9 серпня

Синоптики зазначають, що у середу, 9 серпня, в Україні буде мінлива хмарність.

Вночі та вранці короткочасні дощі можуть бути у більшості північних, центральних і в Харківській областях. Вдень дощі очікуються на Волині та Львівщині. Подекуди у згаданих регіонах можливі грози. На решті територій опадів не буде.

"Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; у південно-східній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°", – розповіли в Укргідрометцентрі.

Температура опуститься до +9 градусів

Згідно з даними meteoprog, 9 серпня температура повітря найбільше опуститься у західних, північних та центральних областях України. Так, у Львівській та Житомирській областях вночі буде лише +9 градусів, а у Закарпатській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Вінницькій областях вночі вона становитиме +10 градусів.

Найвища нічна температура буде на сході – на Луганщині вона становитиме +21 градус, на Харківщині +17, на Сумщині +15, а у центральних областях від +12 до +14.

Вдень найнижча температура повітря буде також на заході України – вона становитиме від +22 до +26 градусів. Найвища денна температура повітря буде на сході – від +24 до +33 градусів.

Погода в Украине на 9 августа
Погода в Україні 9 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 9 серпня

У Києві 9 серпня очікується мінлива хмарність, вночі можливий невеликий дощ, повідомляє сайт meteoprog.

Незважаючи на нічний дощ, більше упродовж дня опадів не прогнозується. Весь день буде сонячна погода. Хмари у небі можна буде побачити лише вранці.

"Температура повітря вночі буде +15…+16 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23 °С. Вітер північно-західний, 4-5 м/с", – йдеться у повідомленні.

Погода в Киеве на неделю
Погода в Києві на тиждень/ meteoprog

Погода в Україні на осінь-2023

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

Магнітні бурі в Україні

Раніше повідомлялося, що Україну накриє 8-бальний магнітний шторм. В Україні тільки закінчилася одна магнітна буря, після якої відразу почнеться друга.

Після цього стало відомо, що 8-бальна магнітна буря в Україні затягується. 8 серпня потужність бурі зросте відразу на 2 одиниці і сягатиме майже 8 балів. Очікується, що 9 серпня сила бурі впаде до 4 балів, після чого знизиться до мінімуму.

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