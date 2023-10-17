Вріже -5: Україну огорне справжня морозна погода

Погода в Україні 18 жовтня буде сухою, але зранку в багатьох областях прогнозують туман.

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Прогноз погоди в Україні 18 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 18 жовтня буде холодною та навіть морозною. У цей день синоптики не прогнозують дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та зранку 18 жовтня у декількох регіонах буде туман.

Прогноз погоди в Україні 18 жовтня / фото: ventusky

Погода 18 жовтня

В Україні 18 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують туман у західних областях. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 17 жовтня стане ще холодніше. Найнижчою температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до 1-12 градусів тепла.

Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 7-16 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні 18 жовтня / фото: meteoprog

Погода 18 жовтня у Києві

У Києві 18 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі +3..-2°, вдень 8-13°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 18 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Також раніше синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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