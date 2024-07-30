Літаки кидало по всьому аеропорту: на РФ налетів жорсткий смерч

Смерч серйозно пошкодив 4 літаки, один вертоліт, автобуси та ще багато будівель.

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У РФ увірвався потужний смерч / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

На Росію обрушився справжній смерч. Він був такої сили, що буквально тягав літаки по всьому аеропорту в Нижньокамську. Відео вже розлетілося в Мережі.

Як повідомляють в РФ, потужний смерч пронісся по аеропорту Бегішево в Татарстані. Вітер жбурляв по перону гелікоптер і 4 навчально-тренувальні літаки Diamond-42 Санкт-Петербурзького університету цивільної авіації.

Вітер був настільки потужний, що він зірвав з будівель складу і ангара металеву обшивку, повалив дерева і бетонний паркан.

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Повідомляється, що смерч пошкодив не тільки літаки DA-42 і вертоліт Eurocopter AS-350, а ще й паливозаправник, три автобуси, три ангари. Унаслідок шторму постраждали два працівники аеропорту.

Дивіться відео про наліт смерчу на РФ:

У РФ увірвався потужний смерч / фото: скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу. У Росії заявляли, що нібито російська ППО знищила невстановлену кількість безпілотників над Саратовською та Рязанською областями.

Нагадаємо, що 28 липня в Курській області РФ прогриміли вибухи, палає нафтобаза. Очевидці повідомили, що спочатку було чути звуки прольоту безпілотників, а після вибухів почала палати нафтобаза. Відомо, що на нафтобазі після атаки дронів загорілося три резервуари.

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