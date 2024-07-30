Пропагандисти РФ заявили про розробку ракети "Искандер-1000": що про неї відомо

Новий зразок ракетного озброєння може мати дальність стрільби до 1000 кілометрів і доопрацьовану бойову частину.

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У Росії можуть працювати над ракетою дальністю до 1000 кілометрів / Колаж: Главред, фото: flickr

Один із російських пропагандистських ресурсів заявив про роботи балістичною ракетою під умовним неофіційним позначенням "Искандер-100". Вперше відповідний зразок озброєння був помічений ще у травні 2024 року на кадрах відео до 78-річчя ракетного полігону "Капустин Яр".

Пропагандисти країни-агресора РФ стверджують, що доступних даних по ракеті наразі мало. Відома лише заявлена дальність стрільби до тисячі кілометрів та коефіцієнт ймовірного відхилення від цілі від 5 метрів.

Маса доопрацьованої БЧ невідома, однак там нібито використовується автономна інерційна система наведення, ймовірно, із системою корекції за даними супутникової навігації та радіолокаційним наведенням по карті місцевості в районі цілі на фінальному етапі польоту.

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В "Искандер-1000" також нібито наявна конструктивна подібність до балістичної ракети 9М723 до ОТРК "Искандер". Пропагандисти стверджують і про можливість використання штатної пускової до "Іскандера".

Найімовірніше, заява про "Искандер-1000" з'явилася не спроста, а на тлі погроз РФ розгорнути ракети середньої дальності наземного базування, що Кремль зробив ще у 2019 році. Це призвело до призупинення дії угоди РСМД.

Однак виключати те, що агресор Росія справді працює над напрямком власної балістичної ракети до ОТРК "Искандер" не варто. Адже у ворога був досвід використання північнокорейських балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні на початку 2024 року, які під час випробувань показали дальність пуску до 900 кілометрів.

Ракетний потенціал Росії та удари по Україні

Нещодавно речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук заявив про те, що найближчим часом країна-агресорка Росія планує нову масовану комбіновану атаку по Україні.

Раніше стало відомо, що противник користується ситуацією, поки українські сили не мають сучасної західної авіації, яка б патрулюючи повітряний простір України, доповнювала можливості наземних зенітно-ракетних комплексів і радарних установок.

Нагадаємо, найближчим часом рівень ракетних обстрілів України скоріш за все збережеться таким, яким він був протягом попередніх місяців. Армія країни-агресорки Росії не полишає намірів атакувати Київ з повітря та, ймовірно, працює над удосконаленням своїх атак.

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