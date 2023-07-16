Рекордна спека мчить до України: синоптик оголосив про нове небезпечне явище в країні

Погода з 17 липня буде дуже спекотною. В Україні вдарить неймовірна спека.

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Погода в Україні на тиждень / pixabay

Погода в Україні з 17 липня буде дуже спекотною. Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, у нашій країні прогнозується період переважно спекотної погоди з денними температурами близько +30 °C, у центральних та південних регіонах місцями вище +33...+35 °C.

"На тлі спекотної погоди активізуються і грозові процеси, які будуть супроводжуватися випаданням злив, а місцями не виключені такі небезпечні явища, як град і шквалисті пориви вітру", - повідомив синоптик Кибальчич.

Погода на тиждень з 17 по 23 липня

У понеділок, 17 липня, погода очікується переважно малохмарною та без опадів. Однак, ввечері малорухливий холодний фронт стане причиною грозових дощів в Поліссі і на крайньому заході країни. Вітер північно – західної чверті, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 °C, вдень +27...+32 °C; у південних та центральних областях вночі +17...+22 °C, вдень +29...+34 °C.

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У вівторок, 18 липня, у західних та північних областях очікуються грозові дощі, Вдень опади поширяться також на центральні регіони, Одеську та Харківські області. Місцями можливий град і шквали, 15 – 20 м/с. вітер на Лівобережжі України південно-західний, 3 – 8 м/з, на Правобережжі північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі складе +17...+22 °С, біля узбережжя морів до +24 °С; вдень у західних областях +25...+30 °С, на решті частини країни +30...+35 °С, в Одеській області місцями +36...+38 °С.

У середу, 19 липня, грозові дощі пройдуть вночі в східних, центральних областях і в Приазов'ї, вдень також на заході країни. В окремих пунктах можливий град і шквали, 15 – 20 м/с. Вітер західний / північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря знизиться на 3 – 5 градусів і коливатиметься вночі в межах +13...+18, вдень +24...+29; в південній половині І в Приазов'ї вночі +18...+23, вдень +28...+33 °С.

У четвер, 20 липня, дощі з грозами пройдуть місцями в західних областях, вдень опади можливі в центральних, місцями північних і південних регіонах. В окремих районах ймовірні сильні зливи та шквалисте посилення вітру до 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +15...+20 °C, вдень +24...+29 °C, у південних областях та Криму +30...+35 °C.

У п'ятницю, 21 липня, погодні умови визначатиме малоградиентное поле зниженого тиску. Вночі дощі можливі у західних та східних областях, вдень у Карпатському регіоні та на Прикарпатті сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. Вітер переважно західної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C; у південній частині та Криму вночі +18...+23 °C, вдень +31...+36 °C.

Погода на вихідні 22-23 липня

У суботу, 22 липня, вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с. вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C; у південній половині вночі +19...+24 °C, вдень +32...+37 °C.

У неділю, 23 липня, вночі невеликі дощі пройдуть в східній частині України, вдень і ввечері в західних областях очікуються зливи, місцями град і шквали, 17 – 22 м/с. в інших областях України переважно без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+21 °C, вдень +28...+33 °C, у південних областях +32...+37 °C.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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