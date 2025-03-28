Дощі з грозами накриють Україну: синоптик назвав точну дату

Погода в Україні різко зміниться – низку областей накриє дощова погода, подекуди будуть навіть грози.

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Погода в Україні - грози і дощі накриють нашу державу/ колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 29 і 30 березня

У яких областях будуть дощі й де будуть грози

Як зміниться температура повітря

Погода в Україні у вихідні, 29 і 30 березня, буде теплою і нестійкою з короткочасними дощами.

На територію нашої держави у наступні дві доби прийде більш волога повітряна маса з півдня. Внаслідок цього в більшості областей пройдуть дощі, на півдні та у центрі місцями вони будуть у супроводі грози. Про погоду на вихідні розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Температура повітря буде досить високою, зазначає метеоролог. За його словами, найтепліше в ці дні буде у південних регіонах – там показники денної температури можуть перевищувати +20 градусів.

Погода в Україні в суботу, 29 березня

У західних областях

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Буковині, у Карпатах та на Закарпатті вранці та вдень пройдуть невеликі, часом помірні дощі. Вітер переважно східного напрямку, 7-12 м/с, у Карпатах пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1...+6 градусів, вдень +11...+16.

У північних областях

У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, вдень +10…+15.

У центральних областях

У центральних регіонах країни протягом доби переважно без опадів. Лише на Дніпропетровщині вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується +2...+7 градусів, вдень +13...+18.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму вночі місцями, вдень у всьому регіоні прогнозуються короткочасні дощі, місцями у супроводі грози. Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +13…+18.

У східних областях

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +11...+16.

Погода в Україні 29 березня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 30 березня

У західних областях

У західних регіонах України протягом доби подекуди пройде невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих пунктах можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +9...+14.

У північних областях

У північних областях вночі без опадів, вдень пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +8...+13.

У центральних областях

У центральних регіонах України пройдуть дощі, місцями у супроводі грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, часом поривчастий. Температура повітря вночі очікується +1...+6 градусів, в денні години +9...+16, у Дніпропетровській області +16...+21 градус.

На півдні України

На півдні України вночі місцями пройде короткочасний дощ, вдень без опадів. В окремих пунктах можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +11…+17, у Криму та Запорізькій області місцями +17…+22 градуси.

У східних областях

У східних областях країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 градусів, вдень +9...+14.

Погода в Україні 30 березня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарить різке похолодання - стала відома дата раптового зниження температури. Раптове похолодання накриє нашу державу вже зовсім скоро – не варто далеко ховати теплі речі, каже синоптикиня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні раптово зміниться погода – було названо регіони, які заливатиме дощами. Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до 5-12 градусів тепла.

Нагадаємо, шторм не відступає – магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова. Ця магнітна буря може серйозно вплинути на самопочуття людей.

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