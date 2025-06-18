До України йде похолодання: синоптик сказала, де та коли знизиться температура

Найближчим часом Україну накриє похолодання, але затримається воно ненадовго.

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У яких регіонах 19 червня прогнозують штормовий вітер / Фото: ua.depositphotos.com

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Якою буде погода 19 червня

Коли в Україні стовпчики термометрів опустяться

У четвер, 19 четвер, по всій території України очікується вітряна погода. При цьому температура повітря буде комфортною. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, практично повсюди в Україні буде північно-західний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду.

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Температура повітря завтра вдень очікується +22...+27 градусів, а на півдні до +26...+31 градуса.

Дощі з грозами пройдуть на заході, подекуди на півночі та в східних областях. А в центрі та на півдні опади не прогнозуються.

Погода в Україні 19 червня / фото: meteoprog

Погода в Києві 19 червня

У Києві 19 червня пройде без істотних опадів, лише ввечері можливий дрібний дощ, у певних районах.

"Знову рвучкий вітер до 12-14 метрів за секунду. Впродовж дня близько +24 градусів", - написала Діденко.

Вона додає, що 20 та 21 червня в Україні очікується похолодання, проте затримається воно ненадовго. Вже в неділю знову потепліє.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Україні у середу, 18 червня, для багатьох областей буде дощовою. Опади в цей день пройдуть вночі на сході та південному сході, вдень та ввечері місцями по півночі.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що упродовж нового робочого тижня, з 16 по 22 червня, в Україні переважатиме прохолодна погода. Місцями можливі грози та рвучкий вітер. Лише у південних регіонах очікується по-літньому тепла погода з комфортними показниками температури повітря.

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповідала, що погода в Україні найближчими місяцями буде посушливою, а загалом літо в 2025 році буде спекотним.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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