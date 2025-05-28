Погода дивуватиме: відомо, які області України накриють сильні зливи

Синоптикиня озвучила прогноз погоди на четвер.

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Прогноз погоди на 29 травня / фото: pixaby

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Якою буде погода 29 травня

В яких областях України буде найхолодніше

Погода в Україні у четвер, 29 травня, дивуватиме стабільністю - знову очікуються періодичні дощі. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, сильні зливи та опади очікуються на заході та півночі, а також у більшості центральних областей. А на півдні та сході України - дощі йтимуть місцями.

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"Температура повітря проявить хоч якусь індивідуальність та різноманіття", - зауважила синоптикиня.

Так, у західних областях протягом дня передбачається +15…+19 градусів. У східних областях буде +23…+26 градусів. На решті території України очікується температура в межах +19…+24 градуси.

Погода в Україні / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 29 травня очікуються дощі, впродовж дня температура буде близько +20 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Укргідрометцентр зазначив, що погода 28 травня буде дощовою та вітряною. Оголошено штормове попередження у Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій областях, у Карпатах та на Лівобережжі. Там очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що погода в Україні продовжить бути дощовою до кінця травня. На початку червня опади не припиняться, але змінять свій характер і стануть по-літньому локальними та грозовими.

Також повідомлялось, що погода в Україні у червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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