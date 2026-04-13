Небезпечна геомагнітна буря піде на спад: коли закінчиться потужний шторм

Інна Ковенько
13 квітня 2026, 09:51
Геомагнітні бурі - це природне космічне явище, проте вони можуть негативно позначитися на здоров'ї.
Ви дізнаєтесь:

  • Яка потужність магнітної бурі сьогодні
  • Як довго триватиме геомагнітний шторм
  • Коли закінчиться магнітна буря

Землю кілька днів накривають потужні магнітні бурі, які досягали "жовтого" та навіть "червоного" рівня небезпеки. Вони можуть відчутно погіршити самопочуття. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.

Так, у четвер, 9 квітня геомагнітний індекс становив 3.5 бала, що відповідає жовтому рівню небезпеки. 10 квітня показники зросли до 4.5 бала. 11 квітня зафіксовано найсильніший сплеск - магнітна буря вдарила з 5-бальною потужністю. А вже 12 квітня активність почала спадати: індекс знизився до 3.2 бала, що відповідає жовтому рівню.

Сьогодні, 13 квітня, потужність бурі знизилася до мінімуму. Геомагнітна активність становить лише K=3, що відповідає зеленому рівню небезпеки.

За прогнозами, 14 квітня сонячна активність залишатиметься у межах зеленого рівня. А вже 15 квітня К-індекс становитиме 4 (жовтий рівень), що класифікується як середня магнітна буря.

За даними meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу В та п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів M-класу.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - йдеться в повідомленні.

Чим небезпечна магнітна буря

Геомагнітні бурі - це природне космічне явище, проте вони можуть:

  • викликати короткочасні збої в роботі GPS і супутникових систем;
  • впливати на радіозв'язок;
  • створювати перешкоди в навігації;
  • посилювати полярні сяйва.
Що робити під час магнітної бурі

Як писав Главред, для покращення свого самопочуття, чутливим до магнітних бур людям під час підвищеної сонячної активності слід дотримуватися декількох правил, а саме:

  • Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;
  • Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнату.

    Що таке магнітна буря?

    Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

    Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

    магнітна буря коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
