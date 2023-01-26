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Нова атака морозів: Україну чекає найсильніша негода

26 січня 2023, 15:31
Зима на час відвідала нашу країну. Вночі -3 -7 градусів, на сході та північному сході -6 -12 градусів.
погода в Україні, прогноз погоди
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні буде ще холодніше. Як прогнозує синоптик Наталія Діденко, в Україні варто чекати 12-ти градусні морози.

Діденко зазначає, що зима на якийсь час відвідала нашу країну. Вночі -3 -7 градусів, на сході та північному сході -6 -12 градусів.

У середу вдень передбачається від 2 морозу до 3 тепла.

У Києві буде сухо, вночі -4 -6 градусів, вдень 0 -2 градуси. Місцями ожеледиця.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

27 січня подекуди пролітатиме незначний красивий сніжок. Хто захоче нарешті зробити зимове фото - якраз пора, якщо не буде повітряних тривог. На дорогах ожеледиця.

карта погоди

"Зрушення в бік збільшення опадів через діяльність нової повітряної маси з атмосферними фронтами орієнтовно передбачається в Україні з 30 січня з наступного понеділка", - також зазначає синоптик.

Снігопади варто чекати вже з 1 лютого, додають синоптики.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Карта погоди

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