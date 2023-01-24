Дикий мороз і снігопади: синоптики розповіли, коли Україну замете

Україну чекають серйозні морози і снігопад. Коли чекати заметів снігу.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у День Тетяни буде без опадів. Як прогнозує Укргідрометцентр, схожа погода втримається найближчими днями, проте потім прийдуть опади та морози.

Дощ і мокрий сніг до кінця поточного тижня прогнозується в південно-західній частині України. 25-26 січня у більшості областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 3-10 м / с.

Синоптики прогнозують, що в нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 8 градусів нижче нуля, в північно-східних і східних областях 5-10 градусів морозу.

25-26 січня прогнозується 9-15 градусів морозу.

У суботу, 28 січня, у західній та південній частині України очікується сніг. На решті території буде малохмарна суха погода.

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