Несподівана зміна погоди: названо терміни переміни температури в Києві

Олексій Тесля
29 березня 2026, 15:45
У Києві в понеділок вночі без опадів, вдень дощ. Вітер північний, 5–10 м/с.
  • У Києві в понеділок вдень 9-11°
  • У вівторок у столиці вдень 11-13°

У понеділок, за словами синоптиків, 30 березня по всій території України — дощі, лише вночі в північних і більшості західних областей без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві в понеділок вночі без опадів, вдень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 30 березня найвища температура вдень була 21,5° тепла у 1890 р., найнижча - вночі 12,4° морозу у 1942 р.

Прогноз погоди в Києві на 31 березня

В Україні у вівторок, 31 березня, дощі, вдень у північних і центральних областях місцями грози.

У Києві у вівторок дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.

Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

прогноз погоди погода в Києві
