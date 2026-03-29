Несподівана зміна погоди: названо терміни переміни температури в Києві

У Києві в понеділок вночі без опадів, вдень дощ. Вітер північний, 5–10 м/с.

https://glavred.net/synoptic/neozhidannaya-smena-pogody-nazvany-sroki-izmeneniya-temperatury-v-kieve-10752740.html Посилання скопійоване

Опубліковано прогноз погоди для Києва

Важливо:

У понеділок, за словами синоптиків, 30 березня по всій території України — дощі, лише вночі в північних і більшості західних областей без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві в понеділок вночі без опадів, вдень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.

відео дня

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 30 березня найвища температура вдень була 21,5° тепла у 1890 р., найнижча - вночі 12,4° морозу у 1942 р.

В Україні у вівторок, 31 березня, дощі, вдень у північних і центральних областях місцями грози.

У Києві у вівторок дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

/ UkrHMC

Більше новин:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред