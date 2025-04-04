Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Альона Вороніна
4 квітня 2025, 12:17
1258
Скоро температура дуже різко знизиться, будуть сніг і хуртовини.
Погода, снег
Погода в Україні - налетять хуртовини і вдарять заморозки/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні будуть сніг і хуртовини
  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 5-6 квітня

Погода в Україні у вихідні, 5-6 квітня, буде нестійкою з коливаннями атмосферного тиску і зниженням температури повітря.

Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що в Україні прогнозуються суттєві зміни погодних умов.

відео дня

По всій території нашої держави очікуються помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу, часом з грозами.

У неділю, 6 квітня, у західній та північній частині нашої країни на тлі різкого зниження температури дощ перейде у сніг. В окремих районах можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах та хуртовина.

"Тому водіям та пішоходам слід бути вкрай уважними та обережними під час планування своїх справ та поїздок. Загальне температурне тло на Правобережжі країни поступово знизиться на 10-15 градусів, в той час як на південному сході країни ще збережеться аномально тепла погода", – зазначив Кібальчич.

Погода в Україні в суботу, 5 квітня

У західних областях

У західній частині країни вночі очікуються невеликі дощі, вдень помірні з переходом ввечері у мокрий сніг. У Карпатському регіоні часом значні опади. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4… +9 градусів, вдень +8… +15, зі зниженням увечері до +1… +6 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень пройдуть дощі, подекуди значні. Вітер південно-західний, із переходом ввечері на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4… +9 градусів, в денні години +9… +14, на Сумщині +15… +17 градусів.

У центральних областях

У центральних областях України вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме 6… +11 градусів, вдень +14… +19.

На півдні України

У південних регіонах країни та у Криму протягом доби місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 6… +11 градусів, вдень +14… +19, на узбережжі морів +9… +14 градусів.

У східних областях

У східних областях вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозами. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 5… +10 градусів, вдень +14… +19.

Погода в Украине 5 апреля
Погода в Україні 5 квітня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 6 квітня

У західних областях

У західних регіонах очікується нестійка та холодна погода. Протягом доби пройде сніг, мокрий сніг. Подекуди можливі значні снігопади. Налипання мокрого снігу, хуртовина. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3... +2 градусів.

У північних областях

У північній частині країни очікуються помірні опади у вигляді дощу з переходом у сніг та мокрий сніг. Подекуди значні опади, налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0… +6 градусів, на півдні Сумської області вдень +8… +13.

Погода в Европе 6 апреля 2025
Погода в Європі 6 квітня 2025/ meteoprog

У центральних областях

У центральних регіонах очікуються помірні дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, у Дніпропетровській області вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2…+8 градусів, вдень у Дніпропетровській області +13… +18 градусів, на решті регіону +4… +11.

На півдні України

У південній половині країни пройдуть помірні дощі, на Одещині місцями з мокрим снігом. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +2… +7 градусів; у Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі +4… +9 градусів, вдень +13… +18.

У східних областях

У східних областях України вночі без істотних опадів, вдень пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 4… +9 градусів, вдень +14… +19.

Погода в Украине 6 апреля
Погода в Україні 6 квітня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні вдарять заморозки і буде мокрий сніг – синоптик назвала дату різкого похолодання. В Україні очікується похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що буде мокрий сніг, ожеледиця і заморозки – стало відомо, у яких регіонах України погіршиться погода. Через ускладнення погодних умов водіїв та пішоходів закликають бути більш обережними на дорогах.

Нагадаємо, Україну засипатиме снігом – стало відомо, коли регіони накриє морозне похолодання. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших 4 квітня. Там температура повітря підвищиться лише до +13 градусів.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

13:51Синоптик
Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

13:40Світ
Розширення зони активних боїв: відомо, де росіяни хочуть прорвати кордон

Розширення зони активних боїв: відомо, де росіяни хочуть прорвати кордон

12:50Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Треба знайти 3 відмінності між собаками: найкраща загадка на перевірку уважності

Треба знайти 3 відмінності між собаками: найкраща загадка на перевірку уважності

Висока і довговолоса: старша донька Джолі та Пітта стала справжньою красунею

Висока і довговолоса: старша донька Джолі та Пітта стала справжньою красунею

"Алкоголік розкаявся": продюсер назвав гонорари Єфремова після виходу з колонії

"Алкоголік розкаявся": продюсер назвав гонорари Єфремова після виходу з колонії

Останні новини

13:51

Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

13:46

Чи відбудеться великоднє перемир'я: на яку хитрість може піти РФ

13:40

Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

13:34

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки: у чому причина

13:31

"Сила стримування": посол про ймовірність введення іноземних військ в Україну

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
13:23

Армія РФ штурмує острови Дніпра на Херсонщині з великими втратами - Атеш

12:50

Розширення зони активних боїв: відомо, де росіяни хочуть прорвати кордон

12:47

Чи з’являться в Україні іноземні війська і як сплутають карти Росії на полі бою: інтерв’ю з Шамшуром

12:44

У Мелітополі знищено броньовик з бойовиками Кадирова: ГУР повідомило деталі

Реклама
12:42

Загроза розвалу НАТО: прогноз імовірності виходу США з АльянсуВідео

12:37

"Постійно різні жінки": Єфросиніна відреагувала на чутки про зради чоловіка

12:31

Як нові тарифи Трампа вплинуть на курс долара в Україні: прогноз банкіра

12:17

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

12:16

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

12:03

Окупанти готуються до відбиття можливих атак ЗСУ у Криму, але є нюанс - ЗМІ

11:47

Під Москвою гриміли вибухи: у ЦПД повідомили про удар дронів по РФ

11:47

Падала в непритомність: колега Заворотнюк розповів про жорстокість на зйомках "Няні Віки"

11:25

Молоко зберігатиметься набагато довше: що потрібно додати у пляшку

11:20

Росія втратить десятки мільярдів доларів: Трамп може сильно вдарити по РФ

11:08

Окупанти потрапили у засідку ЗСУ на Донеччині: ЗМІ повідомили деталі

Реклама
11:04

Китайський гороскоп на завтра 5 квітня: Коням - приниження, Тиграм - випробування

11:04

Інсайдер повідомив про ворожнечу синів Бекхемів: що відбувається

10:43

Посланець Путіна висунув нахабне звинувачення на адресу Києва після переговорів у США

10:39

"Копійки" більше не буде: голова НБУ розповів про тираж нової монети

10:24

Син Анастасії Заворотнюк перестав виходити на зв'язок - росЗМІ

09:48

Росія випустила по Україні майже 80 Шахедів: відомі наслідки атакиФотоВідео

09:36

У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ

09:35

У Дніпрі чиновника підірвали в авто разом із дружиною: ЗМІ дізналися ім'я постраждалого

09:26

"Максимум півроку": Віктор Павлік розповів про стан здоров'я після операції

08:38

ЗСУ просунулися і звільнили селище на важливому напрямку - ISW

08:37

РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста: військовий описав загрозу

08:21

Колишня наречена Володимира Кличка оголосила про поповнення

08:10

Путін грає з Трампом у доброго і злого слідчогоПогляд

07:43

Оточення застерігає Трампа від дзвінка Путіну: названо головну причину

07:10

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

06:48

РФ хоче скористатися переговорами: в ISW розкрили реальні бажання Кремля

06:10

Партнерство нового рівня від СШАПогляд

05:50

Хитра перевірка IQ: знайдіть помилку в головоломці за 6 секунд

05:22

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

04:35

Як правильно – взаємно чи навзаєм: вчителька здивувала відповіддюВідео

Реклама
04:02

Знають одиниці: чому плоскогубці так назвали

03:30

Заміна НАТО: несподіваний прогноз нового альянсу в Європі з Україною

03:03

Як не влетіти в копієчку: названо звук, який попереджає про поломку котла

02:30

Квітень змінить усе: ТОП-4 знаки зодіаку, яких чекає кар’єрний успіх у квітні

01:43

РФ жорстоко атакувала Харків і вдарила по трьох областях, були пожежі, деталіВідео

01:30

Старша донька Вілліса і Мур досі купається з сестрами та спить із матір'ю

00:59

У США обвалився рейтинг Трампа: у Reuters дізналися подробиці

00:04

Нестандартний набір дорослої дівчинки: що в сумці у Каті Осадчої

03 квітня, четвер
23:55

Українці ведуть бої в ще одній області РФ, є певні успіхи - НАТО

23:35

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти