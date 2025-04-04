Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Скоро температура дуже різко знизиться, будуть сніг і хуртовини.

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Погода в Україні - налетять хуртовини і вдарять заморозки/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні будуть сніг і хуртовини

Якою буде погода в Україні у вихідні, 5-6 квітня

Погода в Україні у вихідні, 5-6 квітня, буде нестійкою з коливаннями атмосферного тиску і зниженням температури повітря.

Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що в Україні прогнозуються суттєві зміни погодних умов.

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По всій території нашої держави очікуються помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу, часом з грозами.

У неділю, 6 квітня, у західній та північній частині нашої країни на тлі різкого зниження температури дощ перейде у сніг. В окремих районах можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах та хуртовина.

"Тому водіям та пішоходам слід бути вкрай уважними та обережними під час планування своїх справ та поїздок. Загальне температурне тло на Правобережжі країни поступово знизиться на 10-15 градусів, в той час як на південному сході країни ще збережеться аномально тепла погода", – зазначив Кібальчич.

Погода в Україні в суботу, 5 квітня

У західних областях

У західній частині країни вночі очікуються невеликі дощі, вдень помірні з переходом ввечері у мокрий сніг. У Карпатському регіоні часом значні опади. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4… +9 градусів, вдень +8… +15, зі зниженням увечері до +1… +6 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень пройдуть дощі, подекуди значні. Вітер південно-західний, із переходом ввечері на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4… +9 градусів, в денні години +9… +14, на Сумщині +15… +17 градусів.

У центральних областях

У центральних областях України вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме 6… +11 градусів, вдень +14… +19.

На півдні України

У південних регіонах країни та у Криму протягом доби місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 6… +11 градусів, вдень +14… +19, на узбережжі морів +9… +14 градусів.

У східних областях

У східних областях вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозами. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 5… +10 градусів, вдень +14… +19.

Погода в Україні 5 квітня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 6 квітня

У західних областях

У західних регіонах очікується нестійка та холодна погода. Протягом доби пройде сніг, мокрий сніг. Подекуди можливі значні снігопади. Налипання мокрого снігу, хуртовина. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3... +2 градусів.

У північних областях

У північній частині країни очікуються помірні опади у вигляді дощу з переходом у сніг та мокрий сніг. Подекуди значні опади, налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0… +6 градусів, на півдні Сумської області вдень +8… +13.

Погода в Європі 6 квітня 2025/ meteoprog

У центральних областях

У центральних регіонах очікуються помірні дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, у Дніпропетровській області вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2…+8 градусів, вдень у Дніпропетровській області +13… +18 градусів, на решті регіону +4… +11.

На півдні України

У південній половині країни пройдуть помірні дощі, на Одещині місцями з мокрим снігом. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +2… +7 градусів; у Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі +4… +9 градусів, вдень +13… +18.

У східних областях

У східних областях України вночі без істотних опадів, вдень пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 4… +9 градусів, вдень +14… +19.

Погода в Україні 6 квітня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні вдарять заморозки і буде мокрий сніг – синоптик назвала дату різкого похолодання. В Україні очікується похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що буде мокрий сніг, ожеледиця і заморозки – стало відомо, у яких регіонах України погіршиться погода. Через ускладнення погодних умов водіїв та пішоходів закликають бути більш обережними на дорогах.

Нагадаємо, Україну засипатиме снігом – стало відомо, коли регіони накриє морозне похолодання. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших 4 квітня. Там температура повітря підвищиться лише до +13 градусів.

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