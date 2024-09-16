Налетять дощі з грозами і штормовий вітер: які області накриє сильна негода

Погода в Україні у вівторок, 17 вересня, буде переважно сухою і теплою. Але частину областей не оминуть дощі, подекуди навіть з грозами.
Опадів у цей день варто очікувати на крайньому заході України і місцями на півдні. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"Завтра, 17-го вересня, у більшості областей переважатиме суха погода антициклонального характеру – тому дощів не очікується, буде сухо та тепло. Виняток – локальні дощі пройдуть завтра на крайньому заході України та місцями у південній частині, можливо з грозами", – зазначила вона.відео дня
За словами синоптикині, вітер і надалі буде рвучким, а на лівобережжі України він може бути навіть штормовим.
Температура повітря становитиме у вівторок вдень +23…+28 градусів, на Закарпатті та навколо Карпат +17…+21 градус.
Погода в Києві 17 вересня
У Києві 17 вересня очікується тепла погода з температурою повітря +25, +26 градусів. Вітер ще буде, але до обіду стане не таким сильним. Опади у столиці України малоймовірні.
"Надалі в Україні переважатиме суха погода, хіба лише 18-го вересня на заході та півдні – локальні дощі, температура повітря в більшості областей істотно не зміниться", – зазначила Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що жителів однієї області попередили про небезпечну погоду. Погода принесе нові сюрпризи – у столиці України та Київській області очікується поривчастий вітер до 15-20 м/с, а місцями навіть шквали.
Також раніше повідомлялося, що у нашій державі вдарить аномальна спека – стало відомо, де в Україні буде +29 градусів. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 16 по 22 вересня.
Нагадаємо, скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря. Україну вже понад тиждень "трусить" потужний геомагнітний шторм.
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