Налетять дощі та увірветься сильний вітер: Україну накриває серйозна негода

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки.

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Прогноз погоди в Україні 8 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 8 листопада буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у східних та південно-східних областях очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Сильні дощі синоптики прогнозують у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Там оголошений І рівень небезпечності.

Синоптики також попереджають про підвищення рівня води на річках Закарпатської області. Подекуди рівень води підійметься на 1,2 м.

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Прогноз погоди в Україні 8 листопада / фото: ventusky

Погода 8 листопада

В Україні 8 листопада буде хмарно.Синоптики прогнозують дощі майже у всій Україні. Вітер в цей день буде південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на сході країни до 14°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 13-18°, в Криму до 21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 8 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Львівської та Волинської областей. Там температура повітря опуститься до 6-13 градусів тепла. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 10-19 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 8 листопада / фото: meteoprog

Погода 8 листопада у Києві

У Києві 8 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 5-7°, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 8 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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