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Налетить сніг та вріже -6: в Україні повертається негода

Ангеліна Підвисоцька
18 лютого 2024, 19:49
В деяких областях України синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі.
Налетить сніг та вріже -6: в Україні повертається негода
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 19 лютого буде сухою, але місцями литиме дощ. Синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

погода 19 февраля
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: ventusky

Погода 19 лютого

В Україні 19 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг у північно-східних та західних областях. Вітер в цей день буде північний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, у північно-східних областях до 9° морозу, у південній частині близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні вдарить -6

За даними meteoprog, 19 лютого буде місцями морозно. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -6...0 градусів. Найтепліше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до -2...+7 градусів.

погода 19 февраля
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: meteoprog

Погода 19 лютого у Києві

У Києві 19 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 2-6° морозу, вдень від 2° до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 19 февраля
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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