Налетить потужний шторм: Україну накриють грозові дощі, град та шквали

Синоптики попереджають про те, що потужні пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: unsplash.com

Погода в Україні 7 червня дощовою та грозовою. Синоптики також прогнозують град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях в цей день оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: ventusky

Погода 7 червня

В Україні 7 червня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують грозові дощі, град та шквали в західних, Вінницькій та Житомирській областях. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, також будуть сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

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"Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 18-21°, вдень 23-28°, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 31°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +30

За даними meteoprog, 7 червня в Україні буде спекотно, але очікується дощ. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+30 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: meteoprog

Погода 7 червня у Києві

У Києві 7 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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